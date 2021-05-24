〈國內疫情升溫〉金融業防疫警報響 15家金融業、20名員工染疫

國內疫情升溫，金融圈染疫消息頻傳，根據金融業通報，目前為止共有 15 家金融機構、20 名員工確診新冠肺炎，其中包含國銀龍頭台灣銀行、華南銀行、第一銀行、玉山銀行、合庫銀、國泰金與富邦金等近日陸續傳出員工確診。

隨著本土確診病例持續攀升，金融業員工也不幸染疫，台銀今 (24) 日證實，台北市北投分行一名居住新北市三重區的員工上周六確診，公司獲報後除將密切接觸者匡列進行居家隔離外，也針對辦公區域進行大規模清消。

台銀強調，該名確診員工並非第一線櫃檯人員，主要從事內勤事務性質作業，不會與客戶有近距離接觸，未來也會進行分組辦公，以確保營運不中斷。

另外，華銀、一銀上周也相繼證實，分行有員工確診消息，其中華銀位於新北市的南勢角分行員工上周經主管機關通知為新冠肺炎確診者，華銀除匡列密切接觸者進行居家隔離，也針對營業環境進行清消，並針對防疫措施進行滾動式檢討。

一銀位於台北市的南京東路分行也有一名居住萬華區的行員確診，一銀對此表示，該員工因居住萬華區，17 日起即依照公司規定進行居家辦公，因此過去一周並未與客戶、同事有所接觸，銀行接獲消息後，也已在第一時間進行大規模清消。