華為闢謠重申不造車 只提供軟硬體服務

針對市場不斷傳出將自行造車的謠言，周一 (24 日) 華為再度大作動聲明華為不會造車，這一長期戰略在 2018 年就已經很明確，至今沒有任何改變。

華為表示，至今為止並未投資任何車廠，未來也不會投資任何車廠，也不會控股、入股。之後凡是市場議論上說華為造車、或者入股汽車製造產業，均為謠言，勿輕信。

華為認為，產業界需要的不是華為品牌的汽車，而是華為三十多年積累的 ICT 技術能力，來幫助車廠能製造出符合未來需求的智慧汽車，華為只為車廠提供自身 ICT 能力的智慧網路汽車零組件。

華為選擇北汽、長安和廣汽三家車廠作為戰略合作夥伴，支持它們打造屬於各自的子品牌。而當中採用華為自動駕駛解決方案的汽車，在經華為授權後才可以使用 HI 標識，代表 Huawei Inside。

(圖片: AFP)

華為一再強調，自身在智慧網路汽車領域的定位是增量零組件供應商，其模式是透過輸出華為的技術、軟硬體等方式形成整套解決方案。

關於華為與重慶小康集團旗下的金康賽力斯的合作，華為是賽力斯 SF5 的電動零組件和 HiCar 座艙的供應商。華為表示，為了解決華為授權手機零售門市在華為手機大幅減少情況下的生存問題，華為支持部分零售門市來銷售此款車型，可為零售門市帶來收益。

為找回手機業務所失去的營運成長動力，華為全力投入智慧汽車領域，因此涉足汽車領域陣線廣泛，舉泛晶片、運算平台、作業系統、關鍵零組件、ADS 自動駕駛系統等產品線都是華為發展範圍，而且都是汽車中最核心價值的類別。

