電動車商機大 平均年化報酬28%打敗大盤

台灣指數公司所編製的「台灣電動車與自駕科技永續概念指數」自今 (24) 日起正式生效，委由證交所每 5 秒計算、傳輸發布一次盤中即時指數，根據編製規則進行 5 年回溯，平均年化報酬率約 28.56%，優於大盤指數 18.17%。

台灣指數公司表示，指數成分股固定在每年 6 月、12 月定期調整，成分股檔數不固定，平均約 30 到 35 檔區間，目前前 10 大成分股分別為：台積電、聯發科、聯電、台達電、廣達、和碩、研華、日月光投控、光寶科與瑞昱等。

台灣指數公司表示，「電動車與自駕科技永續概念指數」的採樣範圍涵蓋上市櫃股票，運用 FactSet RBICS 產業分類與財團法人車輛中心所篩選的上市櫃電動汽車供應商名單，自流動性檢驗及市值、獲利、公司治理評鑑等指標篩選符合標準者。

台灣指數公司表示，篩選出合標準個股後，再進一步分類排序挑選成分股，採用自由流通市值加權方法計算指數，以衡量台灣股市電動汽車關鍵零組件及半導體與電子元件供應商之投資績效表現。

根據車輛中心研究指出，2020 年全球電動車銷量 329.9 萬輛，年增率 46.6%，在疫情之下仍有顯著成長；另根據經濟部統計，我國電動車產值從 2019 年的 55 億元攀升至 2020 年 97 億元，預期在產業發展驅動下，可望跨越百億元門檻。

台灣指數公司表示，「台灣電動車與自駕科技永續概念指數」為元大投信委託客製化編製，透過其對被動式投資領域的市場敏銳度，結合台灣指數公司指數設計專業，編製出符合產業特色、可投資性之指數，未來可望成為指數金融商品，提供投資人參與台灣電動車與自駕科技等相關產業投資管道。