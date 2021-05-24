「鬼滅之刃」票房突破400億日圓！締造日本影史新高紀錄

日本人氣動漫「鬼滅之刃」的電影版作品「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」，日本國內的累計票房收入於 23 日 (週日) 堂堂突破 400 億日圓、約折合新台幣 103 億元，自 2020 年 10 月 16 日在日本的電影院上映以來、累計約有 2896 萬人進到戲院觀賞該片。這是日本影史首度有電影票房突破 400 億日圓，也於 2020 年 12 月打破了日本動畫大師宮崎駿的 2001 年作品「神隱少女」所保持的 316 億日圓日本影史票房紀錄。

索尼集團 (6758-JP) 旗下的 Aniplex 於週一 (24 日) 宣布，「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」的日本國內累計票房收入在截至週日 (23 日) 為止、歷經整整 220 天後，已來到 400 億 1694 萬日圓、到戲院觀賞該片的人數也累計約 2896 萬人。

此外，全球已有約 4135 萬人到電影院欣賞該片、累計票房收入約達 517 億日圓 (約新台幣 133 億元)，日本以外國家的票房表現也同樣亮眼。

目前全球包含日本在內、共有 45 個國家地區的電影院正在上演「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」。不含日本的海外票房收入約 117 億日圓 (新台幣 30 億元)，約有 1240 萬人到戲院觀賞該片。而今後也預定會在英國、荷蘭、土耳其等國家的電影院上映。

在海外市場當中，該片在美國的票房收入截至目前約 47.8 億日圓，上月首映的前三日票房收入約 22 億日圓 (新台幣 5.6 億元)、創下外語片的新高紀綠。

在南韓的累計票房收入約達 18.6 億日圓 (新台幣 4.7 億元)，自從今年 1 月 27 日上映至今、連續十七週在當地的戲院票房排在前五名內。