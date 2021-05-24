【日盛投顧】指數區間整理

◆盤勢分析

1. 台股處在 5 日線 (16，192 點)、10 日線(16，030 點) 之上，但 10 日線下彎且月線 (16，656 點) 尚未站回，最終以上漲 36.23 點作收，漲幅 0.22%，收在 16，338.29 點，成交金額為 4，395.33 億元。三大法人合計買超 29.25 億元，外資賣超 1.36 億元、投信買超 16.74 億元、自營商買超 13.87 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，結構不利於盤勢表現，後勢仍需量價得宜。

(2)、均線：短線不宜失守 10 日線 (約 16，030 點)，壓力為月線 (約 16，656 點)。

(3)、技術指標：KD 交叉向上，短線格局偏向反彈。

3. 櫃買指數漲幅 1.01%，收在 192.80 點，反彈走勢強於加權指數。支撐不宜再失守 10 日線 (約 188 點) 附近，壓力為月線(約 197 點)，KD 交叉向上，短線格局偏向反彈。

4. 觀盤重點：台股目前反彈向上，惟月、季線上方壓力甚重，需帶量突破方能轉強，但還在月、季線下方仍以跌深反彈看待，持股比重不宜超過五成，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意運輸、紡織、金融、原物料、宅經濟、生技等族群。

結構航運、紡織、造紙、面板等強勁

1. 航運：貨櫃運價指數、波羅的海指數皆呈現攀高，相關族群同步受惠，個股如 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、2606 裕民、2637 慧洋 KY 等股價走揚。

2. 造紙：大陸紙業報價持續調漲，連續漲勢激勵造紙類股，個股如 1904 正隆、1907 永豐餘、1909 榮成、1903 華紙等相對大盤走勢強勢。

3. 紡織：尼龍、加工絲可望續漲，下游成長海外客戶展望佳，整體族群有望受惠，個股如 1477 聚陽、1455 集盛、1460 宏遠、1476 儒鴻等營運可期。

4. 面板：第二季面板報價續漲表現，雖然缺料仍使營運受影響，但目前供應庫存健康，價格可望平穩，面板雙虎股價跌深反彈。