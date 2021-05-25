Fed資產負債表 估明年底前增為9兆美元

美國聯準會 (Fed) 暗示即將開始討論減碼量化寬鬆 (QE) 之際，紐約聯準銀行周一 (24 日) 發布的調查顯示，如果市場預期沒錯，到了 2022 年底前 Fed 資產負債表將膨脹到 9 兆美元，相當於美國國內生產毛額 (GDP) 的 41%。

Fed 資產負債表已從 2020 年疫情爆發前的 4 兆美元，膨脹到現在的 7.9 兆美元，接近美國 GDP 的 36%，根據紐約聯準銀市場團隊發布的年度報告，如果 Fed 不改變作法也不開始縮表，明年底前資產負債表就會上升到 9 兆美元。

根據報告，到明年底前，Fed 準備金餘額將攀抵 6.2 兆美元高點，之後穩定下滑。如果 Fed 繼續把到期本金再投資到投資證券，預料到 2025 年，整體投資組合組成大致不變。

在這之後，隨著貨幣政策逐漸正常化，Fed 投資組合的走向將取決於政策選擇，最高保持在 9 兆美元，最低可能低至 6.6 兆美元。

報告假設 Fed 繼續以每月 1200 億美元規模收購資產到今年底，之後逐漸縮減，到明年底完全停止。而報告採納的假設，來自該聯準銀行對市場參與者和一級交易商的調查結果。