【日盛投顧】指數收復季線之上

◆盤勢分析

1. 在美股走揚、市場投資人逐漸適應國內疫情利空之下，周二台股以上漲 106 點的 16，444 點開出，盤中在晶圓代工、矽晶圓、記憶體、塑化股的帶動下，指數震盪走高，終場加權指數上漲 257.38 點、以 16，595.67 點作收，成交金額為 5300.54 億元，籌碼方面，周二三大法人合計買超 46.93 億元：外資賣超 11.84 億元、投信買超 13.83 億元、自營商買超 44.94 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周二大盤成交量較前一日增加，價漲量增格局對多方有利。

(2)均線：周二指數收復季線 (約 16，538 點) 大關，但仍須留意月線下彎的短壓。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，有利多方信心回溫。

3. 櫃買指數周二終場上漲 2.19%，收在 197.02 點，表現相對加權指數強勢，短線壓力為季線 (約 200.9 點)。

4. 觀盤重點：市場投資人逐漸適應國內疫情利空，除非疫情警戒提升至第四級、再度引發恐慌，否則台股在震盪整理後，仍可望重返多頭走勢，然而，指數在短線上仍須尊重下彎的月線，建議持股水位不超過 7 成，後續留意短線跌深、5 月營收可能開出亮眼成績的族群，包括: 晶圓代工、IC 設計、記憶體、銅箔、車用、紡織等。

結構電子成交比重升溫

1. 晶圓代工: 台灣電子產業接單以外銷為主，而半導體產業具特殊性，就國際過往經驗，國外即便是疫情嚴峻的國家，半導體廠房仍沒有停產，市場預期疫情對晶圓代工廠影響相對低，周二 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界同步向上彈升。

2. 矽晶圓: 全球四大矽晶圓廠同步看旺今年 12 吋矽晶圓將供不應求，且明年可能出現缺貨情況，3532 台勝科近日亦指出，因應訂單需求，8 吋矽晶圓產能直到年底都已滿載。周二矽晶圓相關個股包括 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3532 台勝科漲勢具族群性。

3. 記憶體: 號稱「綠色比特幣」、使用硬碟挖礦奇亞幣 (Chia) 興起，推升市場對高階 SSD 和大容量 HDD 的需求，3260 威剛 4 月訂單較 3 月大增，4 月營收年增 74%，周二記憶體相關個股 3260 威剛、8299 群聯、4967 十銓漲勢強勁。

4. 塑化: 國際油價走高，EVA、ABS、PVC 等主力產品行情暢旺，周二二線塑化股受資金青睞，1305 華夏、1308 亞聚、1304 台聚、1313 聯成強勢漲停，1309 台達化、1312 國喬亦有表現。