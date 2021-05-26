【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週二表示，目前沒有必要倉促談論縮減購債步伐，而討論減碼量化寬鬆 (QE) 將取決於經濟數據狀況。周二美股震盪整理，除費半指數上漲 0.37% 外，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在 0.03%~0.24% 之間，台積電 ADR 則上漲 0.57%。

2. 周二台股以上漲 106 點的 16,444 點開出，盤中在晶圓代工、矽晶圓、記憶體、塑化股的帶動下，指數震盪走高，終場加權指數上漲 257.38 點、以 16,595.67 點作收，成交金額為 5300.54 億元，籌碼方面，周二三大法人合計買超 46.93 億元：外資賣超 11.84 億元、投信買超 13.83 億元、自營商買超 44.94 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周二大盤成交量較前一日增加，價漲量增格局對多方有利。

(2)均線：周二指數收復季線 (約 16,538 點) 大關，但仍須留意月線下彎的短壓。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，有利多方信心回溫。

4. 櫃買指數周二終場上漲 2.19%，收在 197.02 點，表現相對加權指數強勢，短線壓力為季線 (約 200.9 點)。

5. 觀盤重點：市場投資人逐漸適應國內疫情利空，除非疫情警戒提升至第四級、再度引發恐慌，否則台股在震盪整理後，仍可望重返多頭走勢，然而，指數在短線上仍須尊重下彎的月線，建議持股水位不超過 7 成，後續留意短線跌深、5 月營收可能開出亮眼成績的族群，包括 : 晶圓代工、IC 設計、記憶體、ABF、銅箔、車用、紡織、運動風等。

6. 三級警戒繼續延長兩周，餐廳與各場所禁令將同步延長，預料將讓商業服務業等內需產業衝擊更劇，餐飲龍頭 2727 王品率先宣布，全台各品牌共 279 家門店只提供外帶、外送服務，而萬華、蘆洲地區仍暫停停業。

7.3105 穩懋宣布將以租地委建方式於南科路竹園區興建廠房，新廠預計 2～3 年完工，正式跨入南科高雄園區擴充產能，市場法人估計，擴建計畫全數完成後，屆時月產能將較現有產能增加幅度上看 2 倍之多。而在 2H22 年以前，預期產能擴充主要是以去瓶頸為主。

8. 以色列政府與亞馬遜雲端服務部門 AWS 和谷歌（Google）簽署價值超過 10 億美元專案，為該國公共部門和軍隊提供雲端服務建設，市場法人看好，雲端服務伺服器主力供應商 2317 鴻海、2382 廣達、2356 英業達等可望受惠。