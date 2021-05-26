〈台股盤前〉電子股重返盤面主流 力守季線攻月線

美股四大指數除費半外，周二皆小跌作收，台股電子股在經歷 2 個月的整理後，昨日明顯回神，帶領大盤站回月線，整體類股健康輪動，法人看好，隨著電子股重返主流，有助台股守穩季線，持續挑戰月線大關。

市場消息方面，聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周二表示，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能會在未來政策會議上討論縮減購債規模，即量化寬鬆政策 (QE)，但具體開始討論的時間仍取決於經濟數據。

封測龍頭日月光投控傳出，現今打線封裝訂單爆量，第三季將對客戶取消過往 3-5% 的價格折讓，且由於供不應求、原物料上漲，還會再上調價格達 5-10%。

蘋果也證實今年 WWDC 全球開發者大會將於台灣時間 6 月 8 日凌晨 1 點舉辦，以傳統的主題演講拉開序幕，外界預計，蘋果將正式宣布新一輪軟體更新，包括 iOS 15、iPad OS 15、macOS 12 和 WatchOS 8 等。

儘管台灣近期受疫情升溫干擾，不過，台股企業獲利表現優異，以及具備高現金殖利率特性，獲外資青睞，近日就有外資上調台股投資評等，高點上看 19000 點，顯現長期多頭趨勢不變。