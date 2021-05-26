【永豐期貨】台股呈震盪整理 站上16600點及月線關卡

期貨走勢

台指期週三上漲 30 點至 16614 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 29.69 點，電子期逆價差擴至 - 2.16 點，金融期逆價差擴至 - 4.11 點。現貨部分，三大法人買超 47.88 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 860 口至 - 4345 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 350 口至 - 22594 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3448 口至 - 8530 口。

週二聯準會副主席表示，目前沒有必要倉促談論縮減購債步伐，減碼量化寬鬆將取決於經濟數據狀況。美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.24%，標普 500 下跌 0.21%，那斯達克下跌 0.03%，費半指數上漲 0.37%。台股今天開盤上攻無力，盤中一度翻黑回測季線，最低至 16523.23 點，午盤後於平盤附近震盪，加權指數終場上漲 0.29%，收 16643.69 點，站上月線關卡。權值股來看，台積電及聯電上攻無力，台積電於平盤之上震盪，收 585 元，聯電則由紅翻黑，下跌逾 1%，收 51.3 元，航運族群持續強勢，其中萬海 4 月獲利年增逾 11 倍，盤中率先亮燈漲停，陽明、長榮亦同步走揚，昨天指揮中心宣布延長三級警戒至 6/14，而今天新增確診逾 300 多例因此，在疫情尚未明朗下，加上短期籌碼不穩波動較大，雖然目前來看疫情利空對指數的衝擊也越來越有限，但投資人仍須保有風險意識，預期後續的盤勢將回歸到基本面。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.48 升至 1.6。VIX 指數下跌 1.73 至 24.12。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)

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