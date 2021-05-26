熱錢湧入亞幣競升 台幣收27.821元逼近前波高點

國際美元走弱，台北股匯今 (26) 日續呈雙漲走勢，新台幣跟隨亞幣走強，外資積極匯入，推升匯價升近 1 角，最高來到 27.785 元兌 1 美元，終場升幅略為收斂，以 27.821 元作收，升值 5.5 分，逼近 5 月 10 日所創的近 24 年新高紀錄，台北外匯市場成交值則收斂至 7.92 億美元。

台股今日開高震盪，電子股後繼無力，運輸類股接棒撐盤，終場指數上漲 48 點，收在 16643 點，成功站上月線，三大法人同站買方，共計買超 47.75 億元。

新台幣兌美元昨天升破 28.9 關卡後，今日升勢再起，外資偏向匯入，出口商月底也有拋匯需求，帶動台幣盤中升上 27.7 字頭，最高來到 27.785 元，升值 9.1 分，午後進口商撿便宜買匯，升幅略見收斂，返回 27.8 元價位。

隨著通膨擔憂緩解，人民幣兌美元匯價連日走強，創下近三年新高，在岸今日更升破 6.4 元關卡，亞幣掀起競升潮，韓元兌美元強升 0.44%，為最強亞幣，新加坡幣及泰銖也有 0.1-0.2% 的升值幅度，而日圓兌美元則貶值 0.12%。

匯銀人士指出，本土疫情仍嚴峻，外資近來經常是早上拋匯、午後買匯，換股操作快速，新台幣升貶也隨之變動，適逢月底出口商拋匯需求強勁，支撐台幣走升，若美國聯準會無其他重大消息，預料短期台幣將維持震盪走升的態勢。