自給自足？傳特斯拉有意買晶圓代工廠保障晶片供應

周四 (27 日)，英國《金融時報》報導指出，美國電動車大廠特斯拉(TSLA-US) 將提早支付晶片費用，以解決晶片短缺問題。此外，特斯拉正與韓國、美國、台灣的供應鏈討論確保晶片供應穩定。同時傳出特斯拉也在考慮收購一家晶圓代工廠，以解決全球晶片不足的問題。

消息人士稱，特斯拉計劃將採取非產業慣例的作法，即預先付款購買晶片以確保其關鍵材料的供應穩定，同時考慮購買一家晶圓代工廠，以解決全球車用晶片短缺的問題。

消息人士指稱，這家美國電動汽車製造商正在與台灣，韓國和美國的供應鏈商討確保晶片供應的議題，購買晶圓代工廠是選擇之一。特斯拉急需車用晶片以保障全球汽車產量，而這些晶片主要在台灣和韓國製造。

不過特斯拉對直接購買晶圓代工廠的興趣還處於初步階段，主要因為考量到所涉及的高昂成本，因為晶圓代工是全球當紅產業，所要付出的代價更高，而且這樣的收購案也十分困難。

業界認為特斯拉併購晶圓代工企業機率不高，如果只是買下單一廠區機率相對較大。但整體來看投入晶圓代工業務對特斯拉而言成本太大，最終決議仍可能還是當個「客戶」可能性較高。

從汽車到電信設備製造商等產業都在找尋新的方式來解決全球晶片短缺的問題，而這場「災難」已逼使全球大多汽車製造商將工廠暫時關閉或減產。評級機構惠譽稱，車用晶片短缺問題預計將使該產業今年預估損失金額達銷售額的 5%。