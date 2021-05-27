【聯邦投信】中、雙印經濟發展穩，新興亞債鎖定金融、能源及工業產業！



隨著新冠疫苗逐步於各國施打，全球經濟有望走出疫情陰霾，聯邦投信指出，在各國政府積極推動政策刺激經濟之下，新興市場如中國、印度、印尼等亞洲國家基本面與財政體質已日益改善，有助於緩解外部環境變動所造成的波動，除此之外，新興亞洲後市表現仍未看淡，主因在於現階段評價面具備吸引力，加上積極的經濟政策吸引市場資金，有利於新興亞債中長期佈局。在新興亞洲國家政策逐漸改革與經濟環境轉好之下，預估金融、能源、工業產業將可受惠。

基本面、財政體質改善，亞洲高利差續吸金！

聯邦? 囍新興亞洲債券基金經理人郭明玉表示，目前新興亞洲前景較為穩定，長期來看仍然看好中國、印度、印尼三大國家。先從中國來看，中國經濟結構正逐漸轉型，其正向發展趨勢可從資產價格反映上略知一二，中國高收益債利差已達 600-700 點左右，但全球高收益債仍只有 360 點、美國高收益債、歐洲高收益債更僅有 300 點，顯見其差距；另外，印度新政目前正持續改革，且市場所擔憂的第二波疫情因素並未影響到其信用評級，預計疫情對於後續 GDP 成長不會造成太大影響；而印尼的部分，其疫情與經濟環境較平順，央行將基準利率維持在歷史低點 3.5% 不變且至少在年底前皆會維持該利率，同時也支援中小企業貸款等多項促進經濟復甦的措施，皆可支持該國的經濟復甦。

另一方面，郭明玉認為，新興亞洲之金融、能源、工業為後續可關注之三大產業。在亞洲經濟成長態勢延續、通膨上升、景氣復甦階段，金融業屬於受惠產業，主因在於金融業穩健的財務更有利於債券資產表現，信用體質相對強健，具備抗震及高殖利率優勢。此外，全球景氣復甦，也有助於帶動亞太國家能源及工業生產復甦。從能源產業來看，美國頁岩油供給減少且產能未回復到 3 月水準，整體全球市場供給也變少，預計新興亞洲的能源產業將逐漸拿回主導權；而工業方面則是看好鋼鐵發展，受限於中國碳中和及碳達峰政策，導致中國鋼鐵產能減少，供給減少將帶動鋼鐵價格，印度鋼鐵將因此受惠。

整體而言，郭明玉認為亞洲新興市場與成熟市場的成長差距重新拉大，且相對於成熟市場債券，亞洲新興市場債之債息較高，更受到投資人追捧，且現階段新興市場資產仍相對便宜，未來也有望因經濟持續復甦收斂利差而獲得市場資金青睞。在新冠肺炎疫情明朗化之下，新興亞洲地區仍將持續吸引國際資金回流，建議投資人多加關注新興亞洲市場，以掌握投資契機。

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