〈台股盤中〉權值股壓盤 摜破月、季線支撐

台股今 (27) 日在重點權值股賣壓壓抑下，開低震盪，盤中最低跌到 16419.42 點，為大盤反彈以來首度跌破月、季線，證券分析師指出，若大盤 5、10 日線短均線守不住，大盤整理時間恐將拉長。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股盤中跌破均線支撐，顯示反彈面臨重大反壓。

證券分析師黃漢成說，台股今日以航運、鋼鐵原物料族群表現較強勢，陽明 (2609-TW) 盤中上漲超過 6%，長榮 (2603-TW) 上漲超過 4%，萬海 (2615-TW) 攻上漲停 140.5 元，創新天價，此外鋼鐵族群在國際交易盤價仍強勢下，也有上漲表現，況且鋼鐵族群是率先拉回整理的類股，在中鋼 (2002-TW) 領漲下，可望持續扮演支撐。

黃漢成說，今天大盤值得注意的是，盤中部分資金持續轉移至電子股，股王矽力 - KY(6415)、天鈺 (4961-TW) 等個股，股價漲幅超過 7%，股本輕薄短小電子股，仍對資金具吸引力，特別可留意 5 、6 月營收表現相對強勁個股，股價表現相對有機會。

盤中權值股台積電 (2330-TW) 盤中下跌 1.7%，大立光 (3008-TW) 盤中下跌 0.51%，鴻海 (2317-TW) 下跌超過 2%。

台股集中市場今天早盤開在 16591.7 點，最低 16419.42 點，最高為開盤的 16591.7 點，預估全場成交值 4734 億元。