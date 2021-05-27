伺服器採購需求未降溫 Q3 DRAM價格漲幅上看8%

據研調機構 TrendForce 指出，受到伺服器採購需求持續成長帶動，加上 DRAM 產能仍無法滿足市場需求，估第三季伺服器 DRAM 價格將調漲 3-8%，Enterprise SSD 採購量也可望大幅成長，第三季 NAND Flash 漲價幅度估達 1 成。

TrendForce 表示，今年伺服器出貨動能持續受疫後新常態驅動，包含全球主要雲端服務商的資料中心建置計劃、企業上雲加速，及自駕車的路側伺服器、工業 4.0 等技術發展。

然而，受到英特爾與超微平台導入品牌廠時程略為放緩，及中國新基建部分項目推遲影響，第二季整體伺服器出貨量季增率將由原先預測的 19.6%，下修至 17.7%，但遞延訂單將可望推升今年下半年出貨表現。

TrendForce 指出，近期因智慧型手機在印度生產再受當地疫情嚴重衝擊，使品牌廠下修生產數量，相關生產備料因而降低。因此，伺服器所需關鍵零組件從第二季起將可滿足生產需求，長短料問題逐漸解決中。

面對持續擴張的伺服器採購需求，TrendForce 指出，儘管 DRAM 廠已積極將產能轉移至 server DRAM，但尚未完全滿足市場需求。

因此，TrendForce 預估，第三季 server DRAM 價格可能再調漲 3-8%。Enterprise SSD 部分，同樣是因第三季英特爾及超微新一代平台即將出貨放量，採購量可望大幅成長。

尤以今年筆電需求持續暢旺來看，第三季整體 NAND Flash 供應市況將隨著消費電子產品生產旺季到來，面臨供應吃緊，預測價格將會出現近 10% 漲幅。