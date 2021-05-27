〈國內疫情升溫〉財政部調降第2季營業稅 估近50萬店家受惠

國內疫情嚴峻，部分行業因三級警戒被迫暫停營業，財政部今 (27) 日宣布，主動調減小規模營業人第 2 季營業稅，其中遭強制關閉的行業 5 月稅負減半，6 月營業稅全免，預估全台將近 50 萬家店家受惠，減稅金額約 2.3 億元。

中央流行疫情指揮中心 19 日宣布，全國進入防疫三級警戒，25 日拍板三級警戒延長實施至 6 月 14 日止；因應三級警戒，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部等休閒娛樂場所，以及展覽場、電影片映演場所、體育館等觀展觀賽場所全都強制關閉，相關產業營運大受衝擊。

為降低防疫措施對產業的衝擊，財政部宣布，營業性質需與人近距離接觸的產業，例如美髮美容、沐浴業等，5 月的營業稅調減 50%、其他行業調減 30%；6 月起，強制關閉、與人近距離接觸的行業營業稅可全免，其他行業調減 50%。

另外，考量 4 月國內疫情尚屬穩定，因此仍維持由各地區國稅局，針對部分營業人特殊情形個案申請核實調減。

根據財政部估算，今年第 2 季受疫情影響而調減營業稅的店家約 49 萬餘家，減稅金額約 2.3 億餘元，第 2 季營業稅將自今年 8 月 1 日至 10 日開徵。

財政部補充，受疫情影響而必須暫時關閉的營業人，如果無法在規定期間 (含展延期間) 繳清稅捐者，可依稅捐稽徵法第 26 條相關規定，申請延期或分期繳納稅捐。