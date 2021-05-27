防疫保單開放網路投保 保費可望更便宜

國內疫情嚴峻，為降低人員接觸風險，並滿足消費者對防疫保單的需求，金管會今 (27) 日宣布，開放防疫保單可網路投保，扣除台產已經停售的防疫保單，目前還有 10 家業者有銷售防疫保單，網路投保可望讓保費更便宜。

保險局長施瓊華表示，產險業辦理網路投保的商品是採負面表列，如果產險業設計的防疫保單純屬費用給付，例如隔離或檢疫費用保險金等，原已可透過網路投保，另為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）接種計畫，已開放疫苗接種綜合保險得透過網路投保。

施瓊華進一步說明，此次修正進一步開放「法定傳染病綜合保險」，將有助於消費者於疫情期間以非接觸方式的網路投保，取得符合適合自身保障需求的保險商品，以及活絡網路投保業務。

據保險局統計，到 5 月 26 日為止，產險業者對防疫保單的承保件數為 430 萬件，保費收入達 19.86 億；單看 5 月份，承保件數就達 249 萬件，高達 57%，保費收入達 10.42 億元，顯示疫情近期升溫下，有一半以上的人都在 5 月投保。據了解，光是台產就承保 350 萬件，目前累計已出單 255 萬，達成率已 7 成。