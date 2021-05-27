貿聯-KY本季漲價反應成本 毛利率可望季增2-3個百分點

連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 第一季受到原物料漲價、海運費用大增，導致毛利率下滑至 22%，但公司表示，第二季已經陸續調漲反應，預計毛利率會回到 24-25% 的水準。

貿聯表示，第一季受到原物料上漲、IC 元件短缺，製造與運輸成本均升高，導致生產成本增加，但自第二季起已經開始陸續調漲反應，毛利率可望回到較正常的水準。

以各產品線來看，貿聯認為，今年主要成長動能將來自車用，受惠美系電動車大客戶產能持續提升，加上德州即將投產，來自該客戶貢獻營收可望成長 5 成；另一越野車的客戶也上調全年營收成長由 15% 上修至 20%。

此外，貿聯今年也新增 2 家美系電動車客戶，預計下半年開始出貨，全年車用營收可望成長 35% 以上；而因應既有客戶及新客戶訂單，貿聯也在常州廠擴廠，新產能預計於明年下半年開出。

IT 產品方面，貿聯表示，目前看來資料中心成長相對強勁，品項也由過去電源供應線束，增加資料傳輸縣；但在 Docking 方面，受到 IC 晶片缺貨影響，預估出貨將少 20-25%，全年 IT 營收估持平至年減 5% 左右。

工業用產品部分，半導體、醫療有 15-25% 的成長，第二季也將優於首季；電器產品方面，需求延續加上客戶推出新品，除了營收表現向上外，在漲價反應下，毛利率也可望提升。