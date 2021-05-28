權值部隊帶頭衝 台股大漲269點收16870點 單周大漲568點

拜登政府擬提 6 兆美元預算案，加上新一批疫苗將抵台，激勵台股多頭信心回籠，今 (28) 日開高走高，一度大漲近 300 點，台積電、聯發科、聯電等電子權值股串連衝鋒，航海王、鋼鐵人同步助威，終場指數勁揚 269.25 點或 1.62%，收在 16870.86 點，成交值略減至 4939.32 億元，周線連二紅，累計本周大漲 568 點。

電子權值股攻高，台積電站回 590 元，強彈 1.3%，市值回升至 15.3 兆元；聯發科股價走堅，尾盤漲幅放大至近 3%，收在 961 元；聯電同步漲逾 3%，收在 52.4 元；鴻海、日月光投控、國泰金、和泰車等權值股也都盤面上表現；不過，股王矽力 - KY 今日上沖下洗，衝上高點 3610 元後隨即翻黑，以 3495 元作收。

航海王持續領航，貨櫃三雄醞釀調漲第三季運價，分別獲得外資青睞調升目標價，萬海今日最強，連續第三天噴出漲停，達 154.5 元，改寫新高紀錄，長榮也亮燈漲停，最高達 96.4 元，陽明則漲近半根停板。此外，台驊投控、宅配通今日也都亮燈漲停。

美國總統拜登擬提規模 6 兆美元預算案，支援基礎建設計畫，美國鋼鐵及金屬類股應聲大漲，台股鋼鐵族群也成為盤面多頭指標，中鋼早盤一度大漲近 8%，終場漲幅縮至 5%，收在 36.55 元，中鴻、春雨、燁興、大成鋼、新光鋼、威致等 17 檔鋼鐵股均亮燈漲停，買氣相當熱絡，市場看好中鋼第三季漲價勢在必行。

儘管國內疫情仍處高峰，但生醫族群多頭攻勢暫緩，以個股題材為主，逸達前列腺癌新劑型新藥獲美國 FDA 藥證，今日再度攻上漲停 115.5 元；雃博印度製氧機銷量暢旺，股價衝漲停 47.95 元；優盛挾著血氧計題材，同步噴漲停 27.6 元。