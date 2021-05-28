CCL廠加速擴充 台光電擬發ECB籌資1.2億美元

銅箔基板廠經營規模大者恆大，由 2021 年第一季財報來看，台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 首季獲利都創同期新高，各廠也加速今、明年高階產品產能擴充腳步，並辦理現增及發債籌資，台光電今 (28) 日決議，發行海外第一次無擔保可轉換公司債 (ECB) 募集 1.2 億美元為上限。

台光電此一發行 ECB 的海外籌資計畫，主要為用於購買設備及海外購料使用。

聯茂也向金管會送件辦理發行 5 萬張現增股，現增案暫訂每股 120 元溢價發行，預計募集 60 億元，是台專業 CCL 廠歷年來最大規模市場籌資案，現金增資市場籌資案預計第三季完成募集。

台光電 2021 年第一季營收 80.04 億元，已連續 3 季創新高，毛利率為 23.58%，季減 1.38 個百分點，年減 0.63 個百分點，稅後純益 9.63 億元，季減 1.33%，年增 31.62%，每股純益 2.89 元。台光電指出，2021 年全年接單狀況佳，第一季將是今年營運低點。

產能擴充方面，台光電目前月產能 355 萬張，將擴充中國大陸湖北黃石廠產能，預計再增 30 萬張月產能，昆山廠也再增 30 萬張月產能，整體擴充完成後，集團月產能則將達 415 萬張，新增的 60 萬張新產能，預計 2022 年上半年陸續開出。

聯茂投資手筆也不小，在江西投資 8000 萬美元擴產，產能以因應 5G、電動汽車與物聯網等高頻材料需求為主，江西新廠第一、二期產能陸續在今年上半年開出，產能為每月 120 萬張，聯茂並已完成規劃進行江西廠第三期擴充方案，投資金額同樣 8000 萬美元，第三期擴建案完成後，將在江西廠再增每月 120 萬張產能。

聯茂 2021 年第一季稅後純益為 6.42 億元，季減 17.35%，年成長 70.29%，創下歷年同期新高，每股純益為 1.93 元。