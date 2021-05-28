歐元區5月經濟景氣指數升至114.5 好於市場預期

根據歐盟委員會在週五 (28 日) 公布的最新數據顯示，歐元區 5 月份經濟景氣指數 (ESI) 升至 114.5，好於市場預期，創下三年來新高，其中，服務業、零售業和消費者相關升幅最大，主要受惠於疫苗接種加速，政府放寬了防疫封鎖限制。

數據顯示，歐元區 5 月份經濟景氣指數從 4 月份的 110.5 升至 114.5，超出市場預期的 112.1，創下 2018 年 1 月以來的新高。

在歐元區經濟中佔據三分之二的服務業景氣指數從 2.2 升至 11.3，遠高於市場預期的 7.5。零售業景氣指數則從 - 3.0 升至 0.4，主要受惠於許多商店在封鎖停業後重新開業。

未來 12 個月消費者價格趨勢指數由升至 22.2，高於前值的 19.6，也高於長期均值的 18.6。

另外，歐元區 5 月消費者信心指數終值至升 - 5.1，高於前值的 - 8.1，連續第四個月上升，創下 2018 年 10 月以來新高。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，防疫封鎖措施從 5 月份開始放寬，促進了服務部門業務活動顯著改善，同時製造業的成長持續。

在歐元區疫苗接種計劃持續，以及防疫封鎖限制有所緩解的情況下，有更多的企業重新開放，或開始適應封鎖情況。據路透社上週的一項民意調查顯示，歐元區第二季經濟有望成長 1.4%。