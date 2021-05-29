〈國內疫情升溫〉郭台銘談買疫苗發7點聲明 擬購500萬劑「德國BNT生產包裝直抵台灣」

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘有意透過永齡基金會引進德國 BNT 疫苗，外界也關心進度及詳細規劃，郭台銘今 (29) 日也發出 7 點聲明，強調永齡預計申請 500 萬劑 BNT 疫苗就是德國 BNT 生產，包裝，未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工、分裝的模糊空間，也不會考慮引進中國製疫苗。

於疫情指揮中心說明企業若專案輸入疫苗，需提出申請，永齡疫苗採購的規劃能否成功，郭台銘表示，將秉持為社會大眾謀福祉，也對外說明進度及表明態度。

郭台銘聲明全文如下：

1. 永齡一定會委託合格廠商向政府提出申請，目前正依政府提出的八項要求，整理資料匯整中。不管最後的結果成功或失敗，一定向社會大眾說明原委，榮辱自負。

2. 當希望能為台灣購進疫苗時，就已預期會有各種不實的訊息，不管是為了什麼目的，這些訊息多半都是部分媒體以「不具名消息來源」的方式爆料，多為不實的新聞，抗疫工作是同島一命，我相信所有人都是同一條心，為了渡過疫情難關正在努力中。

3. 本人及永齡團隊是以慈善，助人助己為初衷，不涉入任何政黨或政治人物之糾葛，對政府及主管機關將以最善意，合作的態度，希望能讓民間企業的力量與政府共同協力，以政府立場為難不能做的事，由民間企業或機構來協助，以務實的態度，創造社會最大的福祉。

4. 不管任何黨派或政治人物對於類似議題所稱之任何洽購，數量，均與本人及永齡無關，也奉勸各界人士，不要以此類議題做為搶聲量與政治攻防議題，盼回歸理性討論，還給社會務實的數量及做法，無故升高此議題的政治化對立，絕不是百姓之福，望念蒼生。

5. 永齡預計申請 500 萬劑 BNT 疫苗就是德國 BNT 生產，包裝，未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間，請勿再以訛傳訛，再次希望大家以蒼生為念，此計劃仍在進行中。

6. 不管是 AZ，莫德納，還有 BNT，或是未來台灣自己的國產疫苗，都是在和時間賽跑，在目前未能有足夠的疫苗讓台灣回歸正常生活之前，我們都不該放棄任何一個機會。

7. 在台灣法令的要求下，是無法進口中國製疫苗，永齡也不會考慮引進中國製疫苗。請不要將德製 BNT 與中國製疫苗混為一談，並不會得到台灣社會更大的支持。