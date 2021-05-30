光學元件廠掀籌資潮 佳凌、中揚光及今國光下半年籌資將逾28億元

光學元件廠也掀起一波籌資朝，佳凌 (4976-TW) 擬發行現增股 2 萬張，在 28 日獲金管會申報生效，中揚光 (6668-TW) 擬辦現金增資籌資案，也將在近期送件；此外，今國光 (6209-TW) 同樣規劃擬籌資 7 億元，估計三大廠合計籌資逾 28 億元。

新冠肺炎疫情帶動安控視訊及車用需求，引爆佳凌營運自去年第三季擺脫谷底順利轉虧為盈，在接單暢旺下，今年第 1 季稅後純益 2791 萬元，每股純益 0.24 元；累計 2021 年 1-4 月營收為 6.19 億元，年成長 117.54%。

佳凌擬發現增股 2 萬張籌資，已在 28 日獲金管會申報生效，依佳凌申報資料顯示，現增案暫訂以每股 82 元溢價發行，如依規劃完成將募得 16.4 億元，為佳凌上市以來最大規模籌資案，募得資金將用於充實營運資金及購置機器設備需求。

佳凌 2021 年第一季營收為 4.77 億元，稅後純益 2791 萬元，每股純益為 0.24 元，為連續 3 季出現盈餘。

中揚光則積極擴充兩岸產能，同樣也將辦理現金增資籌資，預計近期送件，中揚光擬發行 1 萬張現增籌資。

中揚光業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，公司雖保守看待今年整體手機鏡頭及模具相關需求，但無人機、安控、車用等模造鏡片訂單需求持續增加。

中揚光去年投資約 3.89 億元在彰化市購置 2366 坪的建廠用地，積極進行廠房規劃與設計，中揚光主管指出，新廠投入，主要是為未來 5-10 年的發展進行規劃。

今國光擬辦現增發新股 1.1 萬張，每股 32 元溢價發行，籌資 3.52 億元，並由國票證券主辦發行有擔保可轉換公司債 (CB) 債籌資 3.5 億元，合計募資資 7.02 億元。