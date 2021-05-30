Fed、巴菲特通膨論戰 投資首選四大抗通膨類股+短天期債券

時序即將進入下半年，資本市場最大的干擾來源，除了許多國家新冠疫情升溫，再來就屬通貨膨脹，是如聯準會所稱只是「一時現象」，或是巴菲特所說「前所未見的巨大通貨膨脹」，引發論戰，凱基銀行認為，此波物價上漲兼具長期以來的結構性與短期的循環性因素，建議投資人「加股減債」，配置原物料等四大抗通膨類股，及短天期債券的基金組合，因應下半年甚至未來一年的市場變化。

凱基銀行指出，多數經濟學家認為去年第四季以來，原油、工業金屬、黃豆、玉米、小麥、紙漿、橡膠、玻璃、鋼鐵、水泥、塑化、半導體、電子元件、被動元件及貨櫃散裝航運等價格上漲，是因為去年新冠疫情後遞延生產、消費與運輸不順等因素造成。在樂觀預期疫苗施打後，工廠逐漸恢復生產，年底前多數產業供不應求的現象能獲得改善，短期的循環性通貨膨脹預計最遲在明年上半年消失。

不過，凱基銀行認為，2021 年全球「結構性通貨膨脹」與「循環性通貨膨脹」將同時出現。主要是 2018 年美中貿易戰以來，各國從國家安全角度出發，建構自己的供應鏈，這種形式的供應鏈相較過去雖然少了運輸及保險成本，但人事、土地、資金成本較高，加上近年環保意識當道，自建的工廠多使用較貴的減碳工法或製程，因此陸續開出的新廠房設備折舊可能高於舊廠，造成長期的「結構性通貨膨脹」。

加上去年第四季以來原物料、零組件與半成品的漲價，全球疫情因素，貿易戰的不確定性，導致廠商產能投資不足，供給短缺，價格上揚，促使「循環性通貨膨脹」加劇，成為這波物價上漲另一主因，凱基銀行表示，通貨膨脹已經不只是短期現象。

近期聯準會仍以物價上揚是暫時現象，宣示維持貼近於零的官方利率、與每月 1200 億美元購債規模釋放資金，凱基銀行推測，若 6 月份公布物價漲幅仍舊很高，金融市場將進一步震盪。

但是，若聯準會扭轉「暫時上漲」看法，改為「長時間上漲」，就有可能宣示縮減購買債券來減少物價上漲壓力。

凱基銀行表示，假設如此，初期金融市場或許會因資金潮退燒而下跌，但應能很快意識到景氣依然維持復甦，並將資金抽離債券市場、湧向股市，因此「加股減債」是較好的應對。

凱基銀行進一步表示，基金配置中，股票型基金可選擇原物料、礦業、地產、貴金屬等受惠抗通膨實物概念類股，債券型基金應該減持存續期長、選擇存續期較短者，這部分可洽詢銀行理專專業意見。

此外，科技類高成長型股票基金在前一波市場上漲過程中，被認為股價高估而拉回，但修正後的股價，只要獲利成長性能超越通貨膨脹率，也是可以小幅配置的抗通膨標的。凱基銀行提醒，防疫期間可多利用網路銀行、行動銀行申購基金，安全理財又兼顧防疫。