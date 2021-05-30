〈蘋果新供應鏈出爐〉雙鴻、嘉澤等6台廠新上榜 晶技重返200大名單

蘋果 (AAPL-US) 近期悄悄公告 2020 年 200 大供應商名單，其中 6 家台廠入列，顯示供應蘋果比重拉升，成為最大贏家，包含散熱廠雙鴻、連接器廠嘉澤、機構件廠康控 - KY、觸控模組廠 GIS-KY、導光板廠茂林 - KY、以及頻率元件廠晶技，其中康控由間接供應商變成直接供應，晶技則再度重返名單中。

雙鴻 (3324-TW) 是蘋果筆電散熱管的主要供應商，囊括中高階的 Macbook 以及 Macbook Pro 的熱管訂單，此外，隨著 iPhone 螢幕刷新頻率大幅拉高，散熱需求大增，現有的散熱方案不敷使用，雙鴻可望在今年開始供應 iPhone ，與松下一起分食手機訂單。

泛鴻海 (2317-TW) 集團成員業成 GIS-KY(6456-TW) 是蘋果 MacBook、iPad 重要供應鏈之一，獨特 Megasite 生產模式可同時供應 SMT 服務與面板組裝，獲蘋果青睞，加上中國主要競爭對手歐菲光退出，拉高業成在蘋果供應鏈的比重。

晶技 (3042-TW) 在 2018 年時一度被移出蘋果 200 大供應商，但仍持續交貨給蘋果，隨著近年晶技在產業重要性提升，市占率增加，去年開始分配到更多訂單、在蘋果供應占比拉升，2020 年也再度重返名單之中，同時間全球最大的石英元件廠 Seiko ，2019 年時還在蘋果供應鏈 200 大名單上，但 2020 年時已遭移除，顯然占比已被晶技拿下。

至於茂林 - KY(4935-TW) 則受惠 MacBook Pro 鍵盤改回剪刀腳設計，直接受惠；康控 - KY(4943-TW) 也由過去透過大客戶間接交貨給蘋果，變成直接供應商，且供應元件品項增加，因此雙雙被納入蘋果供鏈名單。

嘉澤 (3533-TW) 主要產品包括 CPU Socket、DDR 插槽、I/O 連接器等零組件，法人推估，應是廣泛導入蘋果的筆電、電腦，以及平板等產品上。