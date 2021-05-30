〈蘋果新供應鏈出爐〉達方、美律等6家台廠淡出 這產業一次少2家

蘋果 2020 年 200 大供應商名單出爐，台廠新增 6 家上榜，但也有達方、美律等 6 家被移出，其中，供應包材相關的正隆以及明翔科技雙雙被移出，也反應蘋果推動環保、減少包材用量趨勢。

此次蘋果供應鏈名單中，扣掉京嘉光電被 TPK-KY 納為全資子公司外，剩下 5 家包括紙業大廠正隆、鍵盤廠達方、聲學元件廠美律、以及和碩與景碩等共同轉投資的軟板廠復揚科技、印刷廠明翔科技等，都被移除名單之外。

蘋果筆電雖然重採剪刀腳設計，但達方 (8163-TW) 近年積極轉型，強化被動元件、以及綠能布局外，鍵盤事業則以鞏固獲利為主，發展利基型的磁浮鍵盤、背光鍵盤等，也因此淡出蘋果供應鏈。

正隆 (1904-TW) 以及未掛牌的明翔科技，都是 iPhone 包材及印刷供應商，此次未列入名單，除了反應中國廠商競爭激烈外，同時也凸顯蘋果大力推動環保、減少包材用量的趨勢。

美律 (2439-TW) 長期供應蘋果手機、耳機的聲學元件，但隨著聲學元件進入紅海市場，美律也透過結盟的方式，發展新產品線，先後與英飛凌、立訊、日月光投控旗下環鴻電子，以及興能高等合作。

京嘉光電原本是宸鴻 TPK-KY(3673-TW) 持股 51% 子公司，但 2019 年時 TPK-KY 收購京嘉光電剩餘 49% 股權，將其納為 100% 全資子公司，TPK-KY 今年仍在名單上。

至於復揚雖然被剔除，但母公司景碩 (3189-TW)、母集團和碩 (4938-TW) 仍名列蘋果 200 大供應鏈之中。