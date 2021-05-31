高收益債品質提升 近期拉回可中長期布局

美國聯準會 (Fed)4 月會議紀錄雖然暗示曾討論縮減購債的可能性，但與會者認為美國經濟仍遠不及 Fed 目標，因此決議維持寬鬆立場，使得近期美國 10 年期公債殖利率維持區間整理。受到景氣復甦類股表現震盪與油價下跌，高收益債指數 * 近期表現平緩。柏瑞投信表示，Fed 低利與購債不變，幫助美國經濟復甦、亦有利企業籌資、改善資產負債表，高收債品質因此提升，若近期拉回是中長期布局的時機。

去年疫情衝擊下，讓高收益債市加入知名大型企業的墮落天使債，同時淘汰體質不佳的債券發行者。根據 BofA Research 於 5 月公布的統計，汰弱留強之後，美國高收益債目前整體信用評等來到歷史新高，最高評等的 BB 級債占比已逾半。BB 級債過去 12 個月的違約率僅約 0.1%，且美國高收益債在睽違兩年後，於今年 4 月再度創下 0 違約的紀錄。

柏瑞投信指出，從近期高收益債企業的信用評等比例大幅增加，顯示整體高收益債信用體質更趨穩健的良好訊號。此外，受惠於借貸成本下降，激勵企業積極於初級債市籌資，高收益債的初級市場熱度亦不減，持續受到國際投資人青睞，5 月至今 (5/20) 新發債金額已累積達 330 億美元。

高收益債市擁三大利多

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，高收益債基本面持續好轉，評價面和技術面也都有強力支撐。低利率、企業體質轉佳、強勁收益需求等三大利多，將繼續助漲高收益債市。此外，目前已公布第一季財報的高收益債企業表現亮眼，激勵美銀美林再下調今年美國高收益債違約率至低於長期均值的 2.6%。

然而，部分國家疫情與通膨增溫都使得近期市場波動增加，在追求收益的同時，也要管控風險，才是長期投資的勝出關鍵。柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，成立於 2008 年 8 月，是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯等利空考驗的全球高收益債券基金，即使面對去年疫情的衝擊，本基金長期投資效率仍高居同類型第 1 四分位 (圖一)。

本基金以成熟國家高收益債為主，新興市場為輔，高廣度布局全球復甦的收益機會；並同時專注於高質量的收益來源，顯著減碼違約率高的低信評債，亦不持有波動較大的當地貨幣債與 CMBS 衍生性金融商品。基本面擇債的專業能力、長期操盤績效卓越等優勢，也幫助本基金再度蟬聯理柏台灣兩座基金大獎 ** 的殊榮。但上述配置仍會隨市況而做調整，且須留意高收益債市仍有相關風險。

* 全文所指全球高收益債指數之殖利率、利差，皆以彭博巴克萊全球高收益債指數為例。

** 資料來源：Lipper 理柏台灣基金獎 - 環球高收益債券 (當地貨幣) 類別 - 三年期、五年期獎，2021/4。

圖一、本基金投資效率高居第 1 四分位

投資效率係指夏普值，衡量基金在承擔一固定波動風險下，所能獲得的報酬率，數值越大代表此基金投資效率越佳。資料來源：Lipper，截至 2021/4/30。同類型基金分類依據，是投信投顧公會分類「海外債券 - 高收益 - 全球型」，以各基金的主級別計算而得。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險，請投資前審慎評估風險承受度。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110165)