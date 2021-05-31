【富蘭克林】告別區間盤整，消費科技帶頭衝

中國 A 股經歷過去幾個月盤整後，即將於七月迎來建黨百週年慶祝行情，近一周藍籌股開始蠢蠢欲動，持續向上墊高，富蘭克林華美投信認為，中國在政策「維穩」，貨幣寬鬆、基本面與情緒面近期表現良好下，逐漸走出盤整格局，預期以科技與消費類股帶動，建議投資人可長期投資，目前不應空手。

近期亞洲市場疫情爆發，台灣、印度訂單重回中國，加上 7 月 1 日為中國共產黨成立一百周年，加深對中國政府買盤慶祝行情預期，藍籌指標股如貴州茅台近期連續上攻，一舉帶動中國 A 股大盤脫離底部整理區間。也因藍籌股回神，抱團股連同受惠上漲，資金持續回流消費、科技產業。

富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人沈宏達表示，無論資金面、基本面、價值面或是情緒面，短線都有利多匯聚，建議投資人不妨趁早介入布局；首先，資金面：1. 中國北上資金創歷史新高 2. 二市成交金額自農曆年大跌後首度回到萬億水準，A 股人氣回溫。再者，基本面：1. 大眾商品預期漲價幅度受監管影響，有所回落，下游企業獲利能力邊際回升。2. 近期印度、台灣疫情爆發，訂單將重新流入中國。

然後估值面與情緒面而言，沈宏達認為，中國股市經過農曆年後迄今修正，滬深 300 指數成分股，估值已經重新回到五年均值，相較於國際上前十大交易市場，深具投資價值。而在情緒面則因：1. 一季報結束，獲利不確定性消除。2.4 月 30 日一季度政治局會議沒有超額寬鬆，但也沒有邊際趨緊，市場觀望情緒解除。3. M2 回落至 8.1% 增速，在與名目 GDP 適配 (8%) 政策指導下，再降機率極低，因此，貨幣政策不確定性解除。

相較美國最快將在三季度開始執行購債縮減計畫，中國貨幣政策已經縮緊到底了，沈宏達認為，未來政策風險極低，目前是陸股財報空窗期（7 至 8 月公布），市場風險偏好上升，又有 7 月 1 日百年黨慶加持，故我們將維持先前看法，研判第二季是中國 A 股最佳的長期佈局時點，建議投資人提早佈局。

沈宏達分析，中國 A 股基金於五月中旬下跌後，已經把持股拉高到 95%，目前市場配置部位中國有 80%、台灣有 10%、香港有 5%。近期看好產業並陸續加碼者，包括: 必需消費之白酒、啤酒，科技類之計算機、半導體、通信等都表現都不錯。

展望第三季，富蘭克林華美投信認為，若中國市場資金真的持續回歸於消費、科技類項目，則中國系列基金都深具投資潛力，因此，建議投資人不妨利用定期 (不) 定額方式，中長期投資陸股或大中華區股票，贏得後續中國股市的表現機會。

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