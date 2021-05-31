【中信投信】新興亞股翻紅 台印吸金

美國拜登政府上周公佈 2022 年財政預算案，提高教育、醫療保健和再生能源支出，總規模達 6 兆美元，激勵市場情緒，美股標普 500 月線連續 4 個月走高，納斯達克指數週線上漲 2.1%，創下 4 月 9 日以來最佳單周表現。隨美股氣氛好轉，上週新興亞股終結連 5 週淨流出，吸引 3.6 億美元（以下貨幣單位皆為美元）淨流入，且各股市幾乎全面翻紅。

上週漲幅最高的市場為菲律賓、台灣、越南，漲幅高達 7.7%、3.5%、2.8%，菲律賓股市的反彈力道相當驚人，越股則再度創下歷史新高。外資加碼力道最強的前三市場為印度、台股、印尼，金額分別為 3.7 億、2.7 億、1.4 億；淨流出最高的前二市場為泰國、菲律賓，金額為 2.3 億、1.5 億。值得注意的是，南韓股市連續 6 週淨流出，依舊是 5 月以來外資賣壓力道最重的市場。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，上週國發會公布 4 月景氣對策信號為紅燈，且總體景氣對策信號綜合判斷分數為 1987 年 5 月以來新高，由於台灣產業的終端市場多在海外，除內需產業受疫情影響外，科技、電子等基本面可能持續火熱。

張圭慧指出，上周台股站回均線之上，顯示疫情利空鈍化，外資也由賣轉買，追蹤上週外資主要買進標的為半導體居多，近期由於 Computex 開展，加上蘋果開發者大會即將於 6 月 8 日舉行，通用汽車宣布復產，意味車用晶片短缺現象好轉，利多題材頻仍，有利半導體族群短線表現。

越南胡志明指數上週再創新猷，成交量一同創高，股市價量齊揚，多頭格局穩固。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越企近期公布第一季營收，其中金融業表現出色。越南銀行業受惠整體信貸增速加快，第一季獲利超越疫前水準，截至目前為止，有近 6 成銀行已發布營收，累計第一季獲利年增率達 86.7%。

根據 Digitimes 最新調查，越南、泰國仍然是台灣布局東南亞的首選。張晨瑋強調，根據越南官方資料，今年初至 5 月 20 日外資直接投資數據累計達 140 億美元，年增率為 0.8%；其中以加工製造業最獲外資青睞，吸引 61 億美元。

總結來說，越南第四波疫情雖然持續延燒，但股市交投熱絡，越企財報亮眼，外資直接投資尚未有卻步跡象，總體基本面仍相對穩健，建議投資人可分批布局。

外資對亞洲股市買賣超金額 (單位：億美元)

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