盤前財經大事搶先讀2021年06月01日

今日操盤前瞻

韓國 5 月進出口

台灣、美國 5 月製造業 PMI

新股掛牌：太康精密

除權息：南僑、強生

OECD 上調全球經濟成長至 5.8% 警告復甦不均衡的風險

經濟合作與發展組織 (OECD) 周一 (31 日) 表示，隨著疫苗的推出使企業能夠恢復營運，以及美國向世界最大經濟體注入數兆美元，全球經濟前景正在改善，因此上調全球經濟成長增速。閱讀全文...

油價坐穩了！伊核談判或有望達成協議

伊朗和世界大國已開啟新一輪旨在重啟 2015 年伊核協議的談判，這也可能成為最後一輪談判。閱讀全文...

鴻海攜手泰國國家石油 打造電動車開放平台

鴻海 (2317-TW) 昨 (5 月 31 日) 公告，與泰國國家石油公司 (PTT) 簽署合作備忘錄，攜手為泰國電動車產業建立以生產電動車 (EV) 及提供關鍵零部件為主的開放平台，協助泰國汽車業者在泰國和東協地區加快電動車的生產和銷售。閱讀全文...

敦泰前 4 月每股大賺 7.58 元 超越過去十年總和

驅動晶片廠敦泰 (3545-TW) 昨 (5 月 31 日) 公布 4 月自結，受惠漲價與晶片短缺效應，稅後純益 7.21 億元，年增 2937%，每股稅後純益 3.34 元，累計前 4 月稅後純益 15.58 億元，年增 1622%，每股稅後純益 7.58 元，一舉超越過去十年總和每股純益 6.21 元的水準。閱讀全文...

2 個月來首見 豐興廢鋼收購價轉跌 鋼筋中止連 9 漲

在中國抑制鋼價下，國際廢鋼、鐵礦砂雙雙走跌，鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 廢鋼收購價上周周間變盤，每公噸下跌 600 元，本周再跌 300 元，共計兩周就跌掉 900 元，鋼筋雖然沒有跟進走跌，但中斷連 9 周漲勢，以平盤開出。閱讀全文...

4 月製造業景氣燈號連亮第 2 顆黃紅燈 三大產業亮紅燈

台灣經濟研究院昨 (5 月 31 日) 公布 4 月製造業景氣信號值為 17.20 分，較上月減少 0.05 分，燈號連續亮第 2 顆黃紅燈；其中，亮紅燈 (象徵景氣繁榮) 廠商比重超過 30%，包括紙製品業、化學材料和電子零組件均呈現紅燈。閱讀全文...

央行示警 留意股市波動加大和利率回升二大風險

台灣央行昨 (5 月 31 日) 發布第 15 期金融穩定報告指出，去年國內經濟維持溫和成長，物價持穩，且償付外債能力仍佳，儘管今年 5 月中旬國內疫情增溫，但我國金融機構財務體質仍相當健全，足以因應疫情變化，不過，央行也提醒，留意股市波動加大風險以及利率回升後的債市風險。閱讀全文...