〈唐山放寬鋼企限產〉中鋼：局部小範圍調整 對鋼市難有關鍵性衝擊

中國煉鋼重鎮唐山傳出擬放寬鋼鐵限產管制，市場擔憂衝擊後續鋼價走勢，但國內鋼鐵龍頭中鋼 (2002-TW) 認為，此次是屬於非常局部性與小範圍的調整，很難看出有何關鍵性影響。

中鋼執行副總黃建智認為，唐山雖然是中國煉鋼重鎮，年產量約 1 億多噸，雖然此次放寬減排比例，但與中國粗鋼年產量 10 億噸相比，供給增加的比例並不高。

另一方面，目前不只是中國，全球鋼鐵持續供不應求，雖然中國想要藉由放寬限產來抑制價格走勢，但高爐廠產能一開出，對原料鐵礦砂需求也會增加，將帶動鐵礦砂報價走揚、墊高生產成本，而在目前全球鋼市維持多頭格局下，反倒成為支撐鋼價的動能。

中國媒體報導，唐山市召開鋼鐵業停、限產座談會，會中適當放寬煉鐵環節的管制，15 家企業減排比例由 30% 降至 20%；另有 5 家鋼企建議減排比例由 50% 調整為 30%。

另外，通過超低排放鋼鐵企業，高爐日常減排比例再降低 5%；正處於建設期的市域沿海搬遷企業，高爐日常減排比例再降低 5%；市域內沿海搬遷企業投產後，暫不列入日常減排範圍，此舉也被解讀為抑制大漲的鋼鐵價格。