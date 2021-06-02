散戶想再逼空一場？迷因力量發威 黑莓收漲15% 盤後再飆13%

黑莓正以迷因股之姿復仇般捲土重來，週二 (1 日) 與 AMC、GameStop 連袂大漲。

1 月份前 4 週，黑莓 (BB-US) 股價幾乎 4 倍跳，衝上 10 年高點，顯然是受到 Reddit 平台上 WallStreetBets 論壇的散戶積極推動，與同期大漲的電玩股 GameStop (GME-US) 和電影院運營商 AMC Entertainment Holdings (AMC-US) 背後的力量相同。

黑莓股價在 1 月 27 日創下 25.10 美元的多年歷史新高，但卻未能守住，到 3 月下旬已經跌回到個位數字。

現在迷因力量又回來了：AMC 週二飆升 23% 至 32.04 美元，盤後續揚超過 17% ；GameStop 大漲 12% 至 249.02 美元，盤後再漲 2.8%；黑莓也躍升 14.8% 至 11.56 美元，登上 2 個多月的最高點，盤後再飆漲 13%，報 13.14 美元。

大眾對黑莓的記憶點可能仍停留在智慧手機上，但其實該公司很久以前就停產手機了，目前專攻軟體業務，聚焦網路安全和汽車產業的軟體。

這漲勢一定程度上可能反映出投資者試圖刺激軋空。截至 5 月 14 日，黑莓股票約有 5020 萬股被賣空，約佔該公司在外流通股 9%，相當於該股票過去 3 個月平均交易量的 4 天交易量。

針對 2022 年 1 月止的會計年度，分析師預期黑莓營收 8.24 億美元，較前一年公布的 9.19 億美元減少約 10%。華爾街預期黑莓本年度每股虧損約 5 美分，計入今日股價波動，黑莓市值約 65 億美元。

在關注黑莓的 16 位分析師中，只有 4 位對該股給予買入評級，平均目標價 7.75 美元，且沒有分析師的目標價高於 10 美元。

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