〈焦點股〉布蘭特油價漲破70美元 塑化股激昂收復疫情失土

歐美新冠疫苗施打普及，下半年可望逐步解封，帶動能源需求強勁復甦，布蘭特原油期貨價每桶衝上 70 美元大關，登上 2 年高點，塑化族群今 (2) 日一片歡騰，台聚 (1304-TW) 率先攻上漲停，打開後仍有 3% 以上的漲幅，台塑化 (6505-TW) 也大漲逾 3%，將本土疫情引爆股災的所有失土全部收復。

台股今天開高走低，盤中震盪翻黑，不過，受國際油價走高激勵，塑化相關族群成為盤面多頭指標，其中，與油價高度連結的台塑化勁揚逾 3%，最高來到 106 元，重返本波本土疫情爆發前的水準，台塑、南亞、台化早盤也都漲逾 1%。

台聚早盤一度觸及漲停 40.15 元，但獲利了結賣壓隨即出籠，盤中漲幅快速收斂至 3% 左右，同為台聚家族的華夏、亞聚及台達化，也一度逼近漲停價，交投相當熱絡，盤中漲幅同樣縮至 1-2%。

塑膠類股指數早盤一度勁揚 3.6%，站上 300 點關卡，隨著逢高調節賣壓出籠後，指數漲幅收斂至 1% 左右，但仍是多頭人氣指標股。此外，聯成、中石化、國喬等均在盤面上表現。

8 月交割的布蘭特原油期貨價格 1 日上漲 1.3%，收在每桶 70.25 美元，創逾 2 年新高，盤中甚至衝上 71 美元。7 月交割的 WTI 原油期貨價則漲逾 2%，收每桶 67.72 美元，同樣寫下 2 年半新高。

國際油價走高，主要因 OPEC + 維持目前到 7 月底前逐步增產的計畫，下一次會議將在 7 月 1 日召開，隨著美歐疫情解封，預期全球石油需求今年將回升至 600 萬桶 / 日，可望進一步助長油價漲勢，市場看好塑化產品報價將同步揚升。