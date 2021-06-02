低溫宅配爆量暫停送往北部 交部介入協調由嘉里大榮助運送

近來本土疫情延燒，低溫貨物數量大幅增加，導致部分貨運業者運能不足，暫停收受送往北部六縣市的低溫貨件，恐衝擊農漁牧產品流通，交通部緊急介入溝通，今 (2) 日與業者開會確認後，嘉里大榮 (2608-TW) 表示尚有運送餘裕可配合協調。

民眾宅在家防疫，網路訂購生鮮、日常用品，導致物流塞爆，宅配人員也吃不消，因此，黑貓等業者暫停受理寄往北北桃竹低溫包裹，14 日前不保證貨品隔日送達，也無法指定配送時間。目前正值高雄玉荷包荔枝產季，農民採收後卻無法配送，引發民怨。

業者暫停受理低溫宅配業務，恐直接影響疫情期間的基本民生需求，交通部王國材部長獲悉後，立即責成幕僚單位與相關貨運業者溝通協調，今天早上召開會議確認後，目前嘉里大榮尚有運送餘裕可配合協調。

交通部指出，目前提供低溫運送服務較具規模的貨運業者包括嘉里大榮、統一速達、新竹物流、宅配通 (2642-TW) 等，王國材已特別商請嘉里大榮同意協助解決現階段運能不足問題，因此，近日有農產運送需要者，可進一步洽詢嘉里大榮各地分區營業處所辦理。

至於統一速達、新竹物流、宅配通等公司，則會利用 6 月 1 日至 6 月 4 日暫停服務期間，儘速消化既有貨件，並檢討營運策略，期滿立即恢復運送。另外，新竹物流預計於近期陸續擴充 300 輛低溫配送車輛投入營運。

交通部並與農委會、公路總局、四大貨運業者建立溝通、聯絡平台，後續農漁牧場倘遇產品配送問題，可直接向農委會提出，並由農委會統籌需求後，與貨運業者商議，必要時公路總局也會進一步協調。