〈美股熱門股〉散戶瘋狂敲進AMC飆逾95% Etsy宣布收購擴大版圖漲逾7%

AMC 股價飆漲逾 95%，盤後續漲

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 購買狂潮持續，周三（2 日）收盤大漲 95.22% 至每股 62.55 美元，盤後續漲近 9%。

AMC 盤中一度飆漲逾 120% 至新高 72.62 美元，遠高於先前 36.72 美元的盤中歷史紀錄，數度觸發熔斷機制並暫停交易。AMC 今年以來漲幅已超過 2,800%。

AMC 高層注意到 Reddit 論壇上的散戶是引領公司股價反彈主因，宣布將提供免費爆米花、獨家放映與其他福利，以回饋熱情散戶股東們的支持。

Etsy 收購 Depop 擴大營運版圖，上漲 7.15%

手工藝品電商平台 Etsy(ETSY-US) 周三宣布以 16.2 億美元收購二手服飾應用程式 Depop ，股價勁揚 7.15% 至每股 175.14 美元。

這是 Etsy 2015 年上市迄今，宣布的最大手筆併購案，此交易以現金為主，預計今年第三季完成。由於新冠億情帶來電子商務熱潮，Etsy 股價在過去一年內漲逾一倍。 Crunchbase 數據顯示， Depop 在同意出售給 Etsy 之前，已從投資方募集 1.056 億美元資金。

Etsy 執行長 Josh Silverman 表示，很高興能將 Z 世代消費者的二手服飾寶庫納入麾下，並認為 Depop 能提供獨特商品，深具發展潛力。Depop 目前在 150 個國家大約擁有 3,000 萬個註冊用戶。

合作藥廠 Lonza 開新產線，莫德納上漲 3.76%

莫德納（Moderna）(MRNA-US) 受益於合作的瑞士藥廠 Lonza 公布展開新原料藥產線，周三收盤大漲 3.76% 至每股 191.6 美元，改寫新高紀錄。

莫德納擬生產劑量減半的新冠疫苗。目前已經核准的疫苗劑量為 100 微克，但該公司表示，減半後的 50 微克疫苗仍能有效預防新型變種病毒，並且能提供給兒童接種。

莫德納已與 Lonza 談妥減半劑量疫苗的生產合約。Lonza 表示，以每劑 50 微克的劑量估算，荷蘭的新原料藥產線年產量可滿足多達 3 億劑疫苗所需的成分。