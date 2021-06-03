【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1.FED 宣布將開始出售去年啟動緊急貸款工具購買的公司債，斯拉因煞剎車螺栓鬆動風險為由，在美國召回近 6000 輛電動汽車，終場美股四大指數呈現小漲，漲跌幅介於 + 0.07% 至 + 0.71%，其中費半指數表現最為強勢，台積電 ADR 上漲 0.37%，聯電 ADR 上漲 0.85%，特斯拉下跌 3.23%，蘋果上漲 0.47%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增小漲，後續上漲要增量，下跌要量縮。

（2）均線：下檔支撐為 5 日線 (約 16,973 點) 附近，壓力為 17,300 點附近。

（3）技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數下跌 1.36%，收在 200.49 點。短線支撐為 197 點附近，壓力為 205 點附近。

4. 觀盤重點：台股周三早盤再創本波疫情反彈後新高，不過由於指數反彈已來到疫情前的高檔區，遭遇上檔賣壓，指數呈現震盪，若後續成交量無法有效放大來化解上檔套牢賣壓，仍須提防拉回，操作上建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、蘋概、金融、紡織、造紙及宅經濟等相關個股。

5. 航運類股在貨櫃輪大漲後，持續出現類股輪動，開始出現比價效應，法人分析，隨著貨櫃獲利跟股價開始出現正成長的投資價值後，國內散裝船舶數最多的 2637 慧洋 - KY，今年營運也是逐月向上，近期開始受到外資重視。

6. 全球經濟強勢復甦，美國推出 6 兆美元大基建、大陸同步拚 40 兆元基建，全力吸納國際鋼鐵原料，鋼鐵產業出現八至十年長期榮景，龍頭廠中鋼信心飽滿，鋼鐵股將喜迎大多頭日子來臨。中鋼董事長昨（2）日表示，下半年鋼市「第 3 季穩、第 4 季旺」。

7.2330 台積電昨（2）日舉行線上技術論壇，釋出超過十項的先進製程最新進度，其中，4 奈米有望提早一季於今年第 3 季試產，讓與會外資分析師與供應商大為驚艷。這意味台積電再度拉大與三星、英特爾等勁敵的技術差距，未來可再以製程優勢，持續拿下蘋果、超微、高通、聯發科、輝達等大廠訂單。

8. 美國大量施打疫苗，7 月有望正式解封，近期自台赴美旅客暴增，包括留學生、滯台美國公民、赴美打疫苗者，掀起一波「返美潮」，2618 長榮航首度在疫情後「增班」。據悉，迄今為止台北飛洛杉磯航班每班均客滿，就算要花貴上三倍的票價，仍在所不惜。

9. 半導體測試大廠 2449 京元電子竹南廠爆發大規模菲籍移工群聚感染，為本土疫情爆發以來，台灣半導體首家群聚感染事件，累計昨與今日共已有 12 名員工確診，26 名員工快篩陽性，公司員工 7300 多人將進行快篩，將可能的風險進一步控制，公司指出，目前竹南廠區仍正常生產，沒有停工。

