海歸返美需求增推升航空客運 長期效益待觀察

美國新冠疫情明顯好轉，加州大部分地區經濟重啟，海歸返美人潮湧現，長榮航 (2618-TW) 宣布 6 月 7 日起桃園 - 洛杉磯航線將從目前的每周 3 班恢復至每周 7 班，有助推升近期客運單位收益表現，不過，法人認為，由於短期內邊境管制難見大幅鬆綁，航空公司獲利仍需仰賴貨運，海歸返美人潮應只是短期需求。

長榮航洛杉磯航線恢復至每周 7 班，而華航因正在執行清零計劃，先以放大機型因應客運需求，據悉，由於客運供給有限，經濟艙一位要價 7-8 萬元，商務艙價格更是不斐，有助推升近期客運單位收益表現。

不過，長榮航過往洛杉磯航班約每周 26 班，從 3 班增至每周 7 班，僅約恢復原有航班的 30-40%，法人預料，海歸返美和赴美打疫苗人潮應是短期需求，對於航空客運而言，為短期減虧的正面貢獻。

據交通部統計，國籍航空全球航線今年前 4 月載客人數和載客率復甦，目前平均載客率已近 30%。

法人進一步指出，各國雖逐漸解封，但邊境管制未除，也須留意，客運航班有望增加，但客機機腹載貨運能同步增長，可能使貨運價格從高檔鬆動回落，不排除呈客運減虧、貨運獲利下滑狀況，須待各國邊境管制全面解除後，客運出現爆發性需求，屆時將推升航空公司獲利大幅成長。