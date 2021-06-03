5G換機潮下的受惠股 ABF載板三雄起飛了？

萬寶投顧陳子榕指出，在壓抑了一年多之後，世界疫情的控制使得消費性需求開始爆發。最近，大陸電商平台年中最大活動「618 購物節」6/1 正式開跑，活動第一天就創下令人驚豔的銷售成績，根據京東所公布的銷售數字來看，許多商品的成交額都呈現數倍爆發性成長，例如：80 英吋以上電視成交額年增逾 3 倍、新能源車用品及遊戲電視成交額分別年增 5 倍、健康服務成交額年增 8 倍、奢侈品服飾設計品牌成交額年增逾 10 倍、寵物智慧用品成交額年增 30 倍等等。



另外，天貓首日 88VIP 同樣繳出成交額年增 221％的好成績；小米自家平台統計則是在 3 分 50 秒的時候突破 5 億人民幣、17 分 10 秒的時候突破 10 億人民幣，報復性消費力道的熱度讓整個市場都嗨起來。



而最受矚目的手機銷售，更可以用秒殺來形容，深受果粉喜愛的蘋果 iPhone 在短短 5 秒內成交金額就突破上億元人民幣，小米手機則是在 5 分鐘內突破億元人民幣。



疫情衍生的宅經濟，讓世界主要國家紛紛啟動 5G 大規模佈建，也掀起 5G 換機潮，預估今年全球智慧手機出貨量約 13.7 億支、2025 年達 17 億支，其中 5G 智慧機的滲透率將突破 71％，達到 12.2 億支以上。而中國大陸今年 1、2 月 5G 手機出貨量合計 4,239.9 萬支，達手機總出貨量占比的 68.4％，預估就在第二季，5G 換機速度將飛速加快。



相關 5G 概念股當中，包括上游 IC 設計瑞昱 (2379-TW)、IC 製造嘉晶 (3016-TW)、封測京元電子 (2449-TW)、載板廠景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW)、網通廠台揚 (2314-TW)、智邦 (2345-TW)、材料設備廠金居 (8358-TW) 業績都可望隨著 5G 效應擴散逐日走高。



尤其中美貿易持續僵持下，許多網通業者開始南向佈局越南，包括鴻海 (2317-TW)、啟碁 (6285-TW)、明泰 (3380-TW)、建漢 (3062-TW) 等，讓越南儼然形成網通新聚落，也開啟更安全的商業通道。隨著疫苗普遍施打經濟解封，5G 消費需求會越來越暢旺，相關族群可以多加留意。

萬寶投顧陳子榕指出，之前曾多次為大家推薦相關個股，股價也多有表現，像是 5/20 分享的瑞昱 (2379-TW)，漲幅 15％；5/10 推薦的景碩 (3189-TW) 漲幅約 20％；5/18 推薦的欣興 (3037-TW) 漲幅 27％。尤其是 ABF 載板三雄欣興、景碩、南電全面大漲，我領先市場告知載板的佈局點來了，當市場還在聚焦本夢比的個股時，我們實打實的抓住好股的起漲點。所以唯有低檔佈局才有大利潤。請參考 5/18 《 清洗融資浮額後 這些股全面大反攻？》

我再持續透過籌碼追蹤，跟大家分享股價被低估的優質股：

全新 (2455-TW) 今年在 5G 手機 PA、WiFi6、光感測元件等訂單需求皆正向，目前全新產能吃緊，今年全新以購入二手機台以及部分研發線轉做量產線因應訂單需求，預期在訂單、產能增加帶動下，今年營收拚增雙位數成長；另外，全新車用 LiDAR 已打入歐美 Tier 1 車廠，車用 LiDAR 相關光電產品與微波產品，可望成為未來營運兩大成長支柱，股價挑戰 140 元。

金像電 (2368-TW) 受惠英特爾 Whitley 占伺服器板比重增加，100G、400G 交換器板訂單上揚，產品組合持續好轉；醞釀第二波漲價，將有助毛利率表現；試產下一代 Eagle Stream 伺服器板，並開發 IC 測試板，預期 2022 年效應顯現；看好成長動能，預估 EPS 為 5.09 元，股價挑戰 72 元。

晶宏 (3141-TW) 因遠距教育需求帶動電子書需求，大客戶元太 (8069-TW) 電子書出貨急遽拉升，帶動晶宏顯示 IC 出貨，訂單暴增至明年上半年，第二季營收可望挑戰新高；小家電客戶拉貨推升 STN 驅動 IC 出貨，預估上半年出貨量年成長 10％；車用 STN 面板開始導入觸控功能，可望成為車用市場成長新動能。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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