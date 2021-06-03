崇越前4月獲利轉正成長 EPS 3.59元

半導體材料通路業者崇越 (5434-TW) 今 (3) 日公布 4 月自結，稅後純益 1.98 億元，年增 7%，每股稅後純益 1.09 元，累計前 4 月稅後純益 6.52 億元，年增 1.72%，每股純益 3.59 元；隨著產品組合改善，崇越 4 月獲利較去年增加，也帶動前 4 月獲利轉為正成長。

崇越第一季稅後純益為 4.54 億元，季減 11%，年減 0.3%，每股稅後純益 2.5 元，受產品組合、匯率變動，以及運輸成本提升影響，獲利較去年同期下降。

展望後市，崇越受惠半導體需求強勁，各大晶圓廠產能滿載，不論中國、台灣客戶皆與公司簽訂矽晶圓長約，其中，中國客戶已簽至 2022 年，台灣客戶簽到 2023 年，且隨著矽晶圓現貨漲價，對崇越營收也有挹注。

另外，崇越布局多年的工程今年也有斬獲，台灣方面已接獲美光 (MU-US) 后里、桃園兩處汙水處理工程訂單，預計今年台灣工程業績將持續創高，年增估達 3 成以上。

法人看好，崇越今年在半導體需求強勁帶動，以及工程接案穩定成長下，營收將年增 1 成，一舉跨越 400 億元大關，創下歷史新高，獲利也可望同步成長。