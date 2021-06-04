光學元件廠今年密集籌資 中揚光送件擬辦現增募資5億元

光學元件廠今年籌資潮一波接一波，中揚光 (6668-TW) 擬辦現金增資籌資案已完成送件，預計募資 5 億元，包含中揚光在內，佳凌 (4976-TW) 擬發行現增股 2 萬張，已獲金管會申報生效，募資逾 16 億元；今國光 (6209-TW) 也規劃擬籌資 7 億元，三大廠合計籌資逾 28 億元。

中揚光公告，擬發行現金增資股 1 萬張籌資案，由元大證券主辦，暫訂以每股溢價 50 元發行，將自市場募集 5 億元資金。

中揚光 2021 年第一季每股虧損 0.24 元，公司保守看整體手機鏡頭及模具相關需求，但無人機、安控、車用等模造鏡片訂單需求持續增加，公司也布局開發中。

中揚光業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，中揚光具備模造玻璃鏡片生產能力，看好無人機、安控、車用市場需求提升，中揚光也加快腳步開發中。

中揚光 2020 年投資約 3.89 億元，在彰化市購置 2366 坪的建廠用地，積極進行廠房規劃與設計，也加強在中國大陸投資，中揚光主管指出，新廠投入，主要是為未來 5-10 年發展進行規劃。

新冠肺炎疫情帶動安控視訊及車用需求，佳凌自去年第三季擺脫谷底順利轉虧為盈，在接單暢旺下，今年第 1 季稅後純益 2791 萬元，每股純益 0.24 元；前 4 月營收 6.19 億元，年成長 117.54%，每股純益 0.26 元。

佳凌擬發現增股 2 萬張籌資，已在 28 日獲金管會申報生效，依佳凌申報資料顯示，現增案暫訂以每股 82 元溢價發行，如依規劃完成將募得 16.4 億元，為佳凌上市以來最大規模籌資案，募得資金將用於充實營運資金及購置機器設備需求。

今國光擬辦現增發新股 1.1 萬張，每股 32 元溢價發行，籌資 3.52 億元，並由國票證券主辦發行有擔保可轉換公司債 (CB) 債籌資 3.5 億元，合計募資資 7.02 億元。