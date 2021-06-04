〈台股盤中〉電子、金融族群失色一度跌逾百點 回測5日線

美股四大指數昨 (3) 日同步收黑，加上國內疫情未見趨緩，導致今 (4) 日電子族群全面熄火，加上金融股反彈無力，大盤早盤一度跌逾百點，回測 5 日線，整體電子成交比重僅約 35%，再度低於航運族群，今預估成交量約 4700 億元，周線則可望收連三紅。

觀察權值股表現，台積電、鴻海跌幅接近 1%，拖累大盤表現，聯發科、大立光、南亞科、聯電、欣興、華邦電、華新科等也在盤下震盪，其他包含台塑四寶，國泰金、富邦金等金融族群也全面走弱。

盤面上鋼鐵族群表現強勢，受惠近期鋼價持續走揚，彰源、威致早盤雙雙攻上漲停，海光、世紀鋼、豐達科、官田鋼、中鋼構、東和鋼鐵、大成鋼等都在盤上表現。

航運股也持續獲資金青睞，長榮航、亞航早盤雙雙攻上漲停，華航也強漲逾 9%，接近漲停價位，航運族群中則漲跌互見，陽明、台驊投控漲逾 3%，長榮、萬海在平盤震盪，台船、裕民、榮運、慧洋 - KY 則在盤下。

另一方面，國內疫情未見趨緩，防疫概念股續強，毛寶早盤強攻漲停，其他包含美德醫 - DR、中天、亞諾法、合一、康那香、台康生技漲幅均超過 2%，相對大盤強勢，反觀高端疫苗遭質疑有炒股嫌疑，連日重挫跌停，今再吞第五根跌停，午盤前仍有逾 1.5 萬張委賣掛單。

觀察盤面 19 大類股，航運股占大盤資金比重一度再衝逾 4 成，超越電子資金比重約 35%，顯示整體資金仍偏重航運等傳產族群，法人認為，亞股今普遍走弱，市場仍持續觀望美國通膨隱憂、政府基建縮水衝擊，加上國內疫情蔓延，雖然政府推出新一輪紓困計畫，預期台股短線仍將呈現劇烈震盪。