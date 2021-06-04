印度央行維持利率不變 追加購買1.2兆盧比政府債券

據報導，印度央行 (RBI) 週五 (4 日) 宣布，將利率維持在歷史低點 4% 不變，並將進行額外購債以支持經濟復甦，目前該國所經歷的第二波疫情很可能阻礙經濟的復甦。

印度央行表示，將附買回利率 (Repo Rate) 維持於 4% 不變，附賣回利率 (reverse repo rate) 則維持 3.35% 不變，符合如路透社等外界調查預測。

自 2020 年 3 月以來，印度央行已將利率共下調了 115 個基點，以減輕疫情對經濟帶來的衝擊。

印度央行行長 Shaktikanta Das 表示，將在必要情況下繼續維持寬鬆，以維持持久的經濟增長，並暗示，仍有進一步降息的空間。貨幣政策委員會認為，在這個關頭，需要各方的政策支持，才能在 2021 年下半年看見明顯的成長趨勢。

Das 也表示，該行將根據政府證券收購計劃 2.0，追加購買 1.2 兆盧比的政府債券，穩定借貸成本，並確保經濟能夠持續復甦。該行將印度 2021 年 GDP 成長預期由先前的 10.5% 下調至 9.5%。

印度正努力從防疫封鎖對經濟帶來的衝擊中復甦，封鎖迫使當地大多數產業停滯，似乎也未能遏止疫情持續蔓延。不過，在封閉城市和疫苗逐漸施打後，5 月狀況逐步受控，每日新增確診與死亡人數也持續下降。

經濟學家認為，印度全年 GDP 恐將迎來 40 年來的首度萎縮，且第二季 GDP 恐萎縮 18.9%。許多指標也表明，印度復甦的跡象仍然不明顯。