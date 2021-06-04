美國黑石集團斥13億美元 收購IDG

國際數據資訊 IDC 今 (4) 日表示，美國黑石集團 (BX-US) 旗下私募股權基金已與泛海控股集團有限公司簽署最終協議，將以 13 億美元企業價值收購媒體數據分析集團 IDG，而 IDC 也是 IDG 旗下子公司之一。

IDG 在 1964 年成立，主要提供科技產業市場分析、諮詢服務，包含提供個人電腦、iPhone、雲端運算、人工智慧等，未來隨著黑石集團入主後，IDG 將可望進一步掌握投資機會，並確保技術、產品組合成長，透過收購策略擴大市場地位。

IDG 集團除國際數據公司 IDC 外，還包含通訊公司 IDGC，旗下媒體品牌包括 CIO、Computerworld、CSO、InfoWorld、Macworld、Network World、PCWorld、Tech Hive 等，也都將併入黑石集團。

黑石董事總經理維克拉姆 · 蘇雷什 (Vikram Suresh) 表示，科技生態系統競爭日益激烈，深度市場分析需求已成為科技公司必要條件；IDG 執行長穆哈默德 · 阿里 (Mohamad Ali) 則指出，在黑石集團投資下，IDG 可望進一步拓展產品藍圖，為客戶創造更多價值。