〈國內疫情升溫〉財政部次長司機確診 財部：次長PCR檢測陰性、已開始居家辦公

財政部驚傳有委外同仁確診，據悉該員工是財政部次長莊翠雲的公務車司機，財政部今 (5) 日下午證實確有此事，同時強調莊翠雲經 PCR 檢測呈現陰性，曾與該員工接觸過的人員都已居家辦公並自主健康管理，且財政部相關首長 5 月 17 日起即實施異地辦公，因此並無直接或間接接觸。

國內疫情持續緊繃，繼經濟部長王美花的秘書日前確診後，包含部長王美花與次長曾文生已開始進行 14 天居家隔離；財政部今天也證實，次長莊翠雲的公務車司機也染疫確診。

財政部表示，該名同仁今 (5) 日 PCR 核酸檢測呈陽性反應，目前正進行居家隔離中，後續將依疾管單位指示辦理。

財政部說，莊次長因與該名同仁有近距離接觸，經 PCR 核酸檢測呈陰性反應，目前身體狀況良好，另外其他近期曾與該同仁接觸者，也已居家辦公並自主健康管理中。

財政部強調，在指揮中心宣布雙北地區升級三級警戒後，財政部自 5 月 17 日起就實施異地辦公，包括次長與部長已分區辦公，業務聯繫均以電話或視訊會議方式進行，換言之，包括莊次長、確診員工並未與部長蘇建榮無直接或間接接觸。