梅雨、颱風外圍解旱情 苗栗、台中、北彰化解除「供五停二」

梅雨鋒面、彩雲颱風外圍環流近日對台灣帶來豐沛雨量，旱災中央災害應變中心繼宣布新竹地區暫緩實施供五停二措施，今 (6) 日進一步宣布，因苗栗、台中地區水庫集水區平均降雨量已超過 100 毫米，即日起也取消苗栗、台中、北彰化地區分區供水紅燈措施。

旱災應變中心表示，6 月以來中部地區累積降雨超過平均 100 毫米，因此，決定取消苗栗、台中、北彰化地區嚴格分區供水措施，依本波降雨效益，加上推動的地下水、海淡水、伏流水、建築工地地下水等措施逐步完成納入系統供水，評估目前水情可以穩定供應到 7 月底。

經濟部長王美花今也以旱災中央災害應變中心指揮官身分，透過影片說明指出，雖然水情紓緩，但抗旱仍未結束，面對氣候變遷挑戰，將持續要求水利署以這次抗旱經歷強化水資源建設，加快加大各項工程執行。

根據水利署統計，本波梅雨鋒面在各地水庫集水區降雨效益約 1.7 億噸，其中，台北翡翠水庫約 4200 萬噸，桃園石門水庫約 900 萬噸，新竹寶山、寶山第二水庫約 180 萬噸，苗栗永和山水庫 120 萬噸，台中鯉魚潭及德基水庫約 1750 萬噸，南投日月潭及霧社水庫約 1100 萬噸，台南南化水庫約 2500 萬噸，曾文及烏山頭水庫約 4100 萬噸。