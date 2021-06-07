【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 拜登宣布簽署一項修訂命令，擴大涉軍中企貿易黑名單至 59 家，周四美股震盪拉回，四大指數全數下跌，跌幅介在 0.07%~1.81% 之間，其中以費半指數跌幅最深，台積電 ADR 下跌 1.79%。

2. 周四台股以上漲 36 點的 17,201 點開出，盤中雖有震盪，但在造紙、紡織、ABF、矽晶圓、航運相關類股領漲下，指數短多力道仍延續，終場加權指數上漲 81.12 點、以 17,246.16 點作收，漲幅為 0.47%，成交金額為 4827.61 億元，籌碼方面，周四三大法人合計買超 121.19 億元：外資買超 79.04 億元、投信買超 6.56 億元、自營商買超 35.6 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周四指數呈價漲量縮的背離走勢，後續漲須量增、跌須量縮，不宜連續背離。

(2)均線：5 日線 (約 17,103 點) 為短線信心分水嶺，未破 5 日線前短多格局可望延續。

(3) 技術指標：K 值連續 6 個交易日處於 80 之上，高檔鈍化。

(4) 櫃買指數周四終場上漲 1.01%，收在 202.52 點，表現相對加權指數強勢，短線支撐為 10 日線 (約 198.6 點)。

4. 觀盤重點：自 5/18 起，指數一路沿 5 日線彈升，雖然可不預設反彈高點，但建議投資人勿因「害怕錯過行情」的心態而倉促做出投資決策，技術面上，若指數出現跌破 5 日線的帶量黑 K，必須靈活調整持股水位，勿過度留戀，選股方面，目前動能操作者可持續關注 ABF 載板、記憶體、鋼鐵、造紙等族群，中長線則可留意伺服器、車用、金融、高殖利率股。

5.2449 京元電苗栗廠區移工染疫人數再增加，近三日累計確診人數 45 名，雖然 2449 京元電尚無停工情形，但由於移工在竹苗地區流動性大，且移工們就算在不同企業工作，私下往來、團體活動交流可能不少，面對疫情警戒升高，各科技廠高度戒備，鄰近廠商包括 3481 群創、5483 中美晶、2345 智邦、3576 聯合再生、3413 京鼎等。

6. 日本政府決定將 124 萬劑 AZ 疫苗供應台灣，預計 4 日下午以客機載貨方式運抵桃園機場，而根據「朝日新聞」，日本之後還會再分批運送疫苗給台灣，若台灣能順利陸續取得疫苗，可望舒緩市場對疫情的擔憂情緒。而行政院 3 日通過紓困 4.0 方案，編列 2,600 億元特別預算案，預計 730 萬人次受惠，紓困活水資金面題材有望增加市場信心。

7. 受惠於 DRAM 價格大漲，DRAM 廠 2408 南亞科及模組廠 3260 威剛 5 月營收同創佳績。2408 南亞科 5 月營收達 76.04 億元，年增 37.0％、創下 32 個月新高，3260 威剛 5 月營收達 36.33 億元，年增 39.3％，創下歷年同期新高，威剛不但對第二季營運續揚抱持信心，並看好第三季營運表現將持續走高。

