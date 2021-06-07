盤前財經大事搶先讀2021年06月07日

今日操盤前瞻

中國 5 月進出口統計

蘋果 WWDC 大會

除權息：直得、群益期、天正國際、益張

加薪還是找不到人 缺工如何成為美國復甦隱憂

美國 5 月非農就業報告顯示企業比 4 月增聘更多人手，但增幅仍低於市場所料，顯示缺工已是美國經濟復甦最大絆腳石。這降低了聯準會 (Fed) 縮減購債計畫的急迫性，帶動美股上周五 (4 日) 上漲，但分析師認為投資人這種想法過於自滿。閱讀全文...

報復型旅遊？油價登近 2 年高點 市場期待熱烈 但恐怕竹簍子打水！

石油價格已經攀升至 2 年多來最高水準，本週基準原油漲幅都在 4% 以上，因市場預期今年夏季的需求復甦將會導致原油供應趨緊。然而，需求復甦並非板上釘釘。閱讀全文...

鴻海 5 月營收 4550.34 億元 創同期新高

鴻海 (2317-TW) 昨 (6) 日公告 5 月營收 4550.34 億元，雖月減 9.1%、但在消費性電子產品需求強勁下，仍年增 17.6%；累計前 5 月營收 2.3 兆元，年增 35.4%，均為同期新高。閱讀全文...

半導體產業染疫 IC 設計旺季營運有壓

京元電 (2449-TW) 生產線員工染疫，上周五起停工 2 日，疫情也蔓延至同在竹南地區的超豐 (2441-TW)，兩者皆為半導體下游封測，也是晶片出貨的最後一哩路，受到下游出貨不順，上游 IC 設計業者繃緊神經，盯緊下游廠商供貨狀況，第三季旺季動能是否受阻，仍待觀察。閱讀全文...

苗栗 3 大電子廠群聚染疫數破 200 人 指揮中心祭 5 大措施

中央流行疫情指揮中心昨 (6) 日表示，苗栗縣竹南電子廠發生新冠肺炎 (COVID-19) 群聚事件，累計至昨日為止，包括京元電 (2449-TW)、超豐 (2441-TW) 等三家電子廠，確診人數共計達 206 名，也因此祭出 5 大措施。閱讀全文...

半導體廠群聚染疫爆發 產業的疫情紅利正逐漸減少

過去一年來，在國內疫情穩定下，電子業享有美中貿易戰及疫情紅利，半導體、面板等廠商營運大豐收，但 5 月以來國內疫情升溫，半導體封測大廠京元電 (2449-TW) 與超豐 (2441-TW) 等陸續爆發移工群聚染疫，移工成電子業的防疫管理破口，外界憂心，產業享有的紅利恐因此減少，今年電子業旺季表現恐有壓。閱讀全文...

精工愛普生大馬廠停工 14 天 頻率元件供給更吃緊

馬來西亞疫情持續延燒，全球最大頻率元件廠精工愛普生 (Seiko Epson) 傳出，當地生產廠房將加強自主防疫，停工 14 天，將衝擊頻率元件供應狀況，由於筆電代工廠仍對第三季的市場需求不看淡，且加緊備料，將促使中小型規格音叉型石英震盪器、石英晶體，重演去年 5 月間價格飆漲走勢。閱讀全文...

鴻海研究院攜香港城市大學簽 MOU 聚焦 4 大領域前瞻技術研發

鴻海 (2317-TW) 研究院和香港城市大學昨 (6) 日共同舉辦「人工智慧與新世代通訊線上論壇」，雙方也在會中，簽署合作備忘錄 (MOU)，未來雙方會專注於人工智慧 (AI)、半導體、資安以及 5G/6G 新世代通訊等 4 大領域，攜手進行前瞻技術的研發。閱讀全文...