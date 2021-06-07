中國銀行業大動作支援「國產」鴻蒙系統

週一 (7 日) 陸媒報導指出中國銀行、中信銀行 (信用卡)、廣發銀行(信用卡) 宣布支持作業系統國產化，將導入 HarmonyOS(鴻蒙)系統。中國銀行與中信銀行稱，將聯合華為推出原子化服務，佈局開放銀行場景新生態。

中國銀行公告稱，作為華為戰略合作夥伴，結合鴻蒙的功能特性，率先推出「中銀外幣現鈔預約」原子化服務，佈局開放銀行場景新生態，積極探索輕量化服務。

中信銀行則表示，聯合華為推出「中信銀行」原子化服務，客戶無需下載 APP，透過中信銀行的服務卡片，即可享中信銀行借記卡辦卡及進度查詢服務。

廣發銀行則稱，廣發正式成為華為鴻蒙作業系統生態第一批成員，作為銀行業率先使用鴻蒙的信用卡應用，全力支持作業系統國產化。

(圖片: AFP)

此外，不少中國金融機構已經在進行鴻蒙系統的測試工作，另外也有不少上市公司公布是鴻蒙生態的合作夥伴。

但相較於中國銀行業的大動作，中國手機品牌廠則是態度較為保守，甚至完全不提鴻蒙系統。

分析指出，這與手機廠的利益有關，畢竟鴻蒙系統是華為推出的，華為目前還有手機業務，大家還存在競爭關係，誰也不敢保證華為在鴻蒙系統上是否留了一手。

再者就是對於鴻蒙系統的生態是否能支撐起來存疑。大家知道一個作業系統的打造需要生態的支援，這需要大量的時間與資金的投入，Android 已經經歷十幾年的改良精進，而鴻蒙推出時間只有兩年，要做到很多生態支持還是需要一段時間。

