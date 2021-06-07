財長葉倫：利率上升對聯準會而言是件「好事」

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周日 (6 日) 表示，美國的利率環境如果略有上升，從社會和聯準會的角度來看是件好事。

葉倫剛由 G-7 財長會議返美，並接受《彭博》採訪。她認為，總統拜登應該推進他的 4 兆美元支出計畫，就算這將引發持續到明年的通膨以及利率上升，也不要緊。

葉倫指出，拜登的紓困計畫將增加至多每年約 4000 億美元的支出，這並不足以導致通膨過高。她認為，任何因紓困計畫引起的價格「飆漲」，都將在明年消退。

她補充說，過去 10 年，美國一直受困於過低的通膨和過低的利率，實際上，她們希望回到「正常的利率環境」，「如果這有助於緩解一些情況，那它就不是一件壞事—而是一件好事。」

在截至 4 月份的 12 個月裡，整體消費價格指數上升了 4.2%，5 月份數據將於周四 (10 日) 公布。

聯準會承諾，只有在通膨和就業取得「實質性進一步進展」後，才會開始縮減每月 1200 億美元的資產購買行動。

由於債券殖利率一直偏低，一些專家警告，一旦聯準會開始縮減購債，可能引發市場恐慌。葉倫認為，當前物價上揚是疫情所造成的暫時性異常。

根據勞工部上周五的報告，美國的就業成長與薪資在 5 月份都提高，失業率降至 5.8%。

葉倫表示，如果通膨持續，貨幣政策制定者可以應對任何潛在的通膨上升。她強調，她了解這個情況，不相信通膨可能會失控。

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