〈台塑四寶業績發表〉亞洲疫情加劇觀望氛圍濃 三寶Q3營運不旺

台塑四寶今 (7) 日公布 5 月業績，並釋出第三季展望，由於亞洲新一波疫情加劇，需求降溫，加上運費飆漲，下游加工廠無法轉嫁成本，觀望氛圍轉濃，台塑、南亞估第三季營收將較第二季衰退或持平，台化也因多重變數而保守看待，第三季營運旺季不旺。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男指出，6 月有 6 個廠歲修或工檢，營收將低於 5 月；不過，整體而言，第 2 季各產品平均價格及開工率仍高於第一季，維持上月看法，認為第二季營收將比第一季成長，且本業獲利可望再創新高。

展望第三季，林健男表示，雖然進入石化產品需求旺季，但近期亞洲疫情升溫，需求降低，且海運費高漲，將影響石化原料去化，另外，中國進行大宗原物料保供穩價工作，恐影響亞洲石化行情，加上公司開工率低於第二季，產銷量減少，預期第三季營業額將較第二季衰退。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭指出，第二季電子材料、化工產品需求暢旺，整體營收將較第一季大幅成長，本業獲利也將優於第一季。

展望第三季，吳嘉昭表示，電子材料進入傳統旺季，且材料價格上漲，供應能力主導市場趨勢將持續；化工產品下游出現價格轉嫁困難，將影響價格漲勢，營收將略減；聚酯業務受惠各類產品需求暢旺，不過，海運費上漲及歐美地區塞港嚴重，恐影響出貨，營收持平，預估整體營收將持平第二季。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源指出，國際油價、輕油及石化塑膠產品價格逐步回溫，今年 5 月上旬到達最高峰，在眾多因素帶動下導致石化塑膠產品價格漲幅大於原料，獲利良好之餘，也壓縮下游廠商經營，在居高思危及貨源充裕下，加入巿場步入淡季，觀望保守氣氛轉濃。

洪福源表示，第二季以來，雖然部分先進國家如美、英等國宣佈將解封，但亞洲新一波疫情加劇，市場板塊有所移動，遠洋市場運費數倍上漲，下游家電產品庫存增加，市況趨保守，價格下跌，前三個星期以來石化產品跌幅平均約 10%，塑膠雖在高位盤整， 但潛在下跌壓力仍存在。

展望第三季，洪福源認為，亞洲區疫情升級、國際運費仍飆漲、夏季限電等變數讓人擔憂，不合理的海運費確實影響中國外銷，也影響公司市場拓展進度，台灣的水情、區域性限電及近期廣東境內的限電，對公司内外銷流暢度也有影響，越南疫情更是潛在危機。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明預期，近期油價可望持穩於每桶 70 美元，但上檔壓力取決於下半年 OPEC 增產計畫及伊朗核協議談判結果。

煉油事業毛利方面，曹明指出，印度及東南亞疫情嚴重，需求疲弱，壓抑亞洲柴油價差，而新加坡汽油價差雖受亞洲疫情影響，而回檔修正，但亞洲汽油可望往大西洋去化，支撐新加坡汽油價差，待第三季東南亞疫情控制逐漸解封後，汽油需求回升，可望帶動價差上漲。

輕裂廠毛利方面，曹明表示，近期適逢亞洲輕裂廠密集檢修期，不過隨著韓國、中國新增產能陸續開車，石化原料價格小幅修正，但因輕油價格穩定，輕裂廠仍有合理獲利空間。

